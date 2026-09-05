Stadt Leoben holt erneut fünf Floras beim Landesbewerb

Leoben bleibt eine der schönsten Blumenstädte der Steiermark: Bei der feierlichen Preisverleihung des 67. Landesblumenschmuckbewerbs „Die Flora“ erhielt die Stadt erneut fünf von fünf möglichen Floras.

Leoben wurde beim Landesblumenschmuckbewerb erneut als „Schönste Stadt der Steiermark“ ausgezeichnet: Marlene Moser-Karrer (Referat Grünflächen), Referatsleiterin Fioretta Pliem-Schwarzkogler, die Betriebsmeister Hubert Rois und Michael Löflehner und Gemeinderat Klaus Gössmann

Beim 67. Landesblumenschmuckbewerb „Die Flora 26“, der unter dem Motto „Mach mit und blüh auf!“ stand, wurde die Stadt Leoben erneut mit der Höchstwertung von fünf Floras ausgezeichnet. Zudem wurde bei der Preisverleihung in Knittelfeld die Grünanlage in Göss in der Kategorie „Besondere Leistungen im öffentlichen Bewerb“ mit zwei Floras prämiert.

Damit setzt sich eine Erfolgsserie fort: Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Arbeit der Leobener Stadtgärtnerei regelmäßig mit der Höchstwertung gewürdigt. 2022 erhielt Leoben nach fünfmaligem Gewinn in Folge sogar die „Goldene Flora“.

Neue Referatsleiterin

Der Erfolg ist zugleich ein gelungener Einstand für Fioretta Pliem-Schwarzkogler als neue Leiterin des Referats Stadtplanung und Grünflächen. Sie trat die Nachfolge des langjährigen Referatsleiters Alois Kieninger an und führt gemeinsam mit den Betriebsmeistern Hubert Rois, Michael Löflehner und Gerhard Bachkönig sowie dem bewährten Team der Stadtgärtnerei die erfolgreiche Arbeit nahtlos weiter.