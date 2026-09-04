Nach Attacke in niederländischem Dorf 32 Mordverdächtige

Nach dem tödlichen Gewaltakt im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze stehen 32 Personen unter Mordverdacht. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt. Alle Verdächtigen würden zunächst als Bande beschuldigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Dienstag gegen 4.00 Uhr waren mehr als 30 vermummte und zum Teil schwer bewaffnete Personen zu einem Haus gezogen. Dort wurde im Anschluss ein Personenschützer getötet.

© APA/ANP Die Gewalttat löste einen Großeinsatz der Polizei aus