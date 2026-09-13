In der Gemeinde Obertilliach wurden im Kirchturm Abdrücke einer Hand und eines Gesichts entdeckt. Was ist das? Der Dorfchronist kann alles erklären.

Ein Handabdruck und der Umriss eines Gesichts am Kirchturm? Klingt mysteriös. Doch Michael Annewanter, auch als Postmichl bekannt, kann alles erklären. Der pensionierte Postbeamte ist Dorfchronist von Obertilliach und immer wieder für spannende Entdeckungen gut.

Nun hat er die Geschichte des Dorfkirchturms in Obertilliach in Osttirol erforscht und ist sich sicher: „Der Baumeister hat sich vor über 131 Jahren mit einem Abdruck seiner Hand und seinem Gesicht in der Kirchturmmauer verewigt. Das habe ich aus kirchlichen Aufzeichnungen erfahren.“

Die Handfläche befinde sich unterhalb des Turmfensters und das Gesicht in der Fensterumrahmung eines oberen Fensters im Turm. „Beides ist gut sichtbar, seit 131 Jahren sieht man somit eine Hand und das Gesicht des Baumeisters im Turm“, sagt Annewanter und schickt „Beweisfotos“. Der Baumeister selbst, ein Mann aus Südtirol, kann dazu nicht mehr befragt werden. Er lebt schon lange nicht mehr: Im Jahre 1891 war er mit dem Bau des Kirchturms beaufragt worden, weil der alte „Kirchturm beim Läuten der Glocke einen Meter hin- und her schwankte“, wie Postmichl weiß.

1 / 5 Die Hand © Privat

Auch die anderen Details zum Turmbau in Obertilliach sind unglaublich. Nicht nur Maurermeister und Zimmerermeister hatten damit alle Hände voll zu tun. „Auch Kirchenbesucher mussten jeden Sonntag zwei Stunden beim Neubau des Kirchturms mitarbeiten“, sagt Postmichl.

Schulkinder mussten beim Kirchturmbau helfen

Doch damit nicht genug, sogar Kinder wurden eingeteilt. „Jedes Schulkind aus der Gegend musste beim Schulgang einen Stein mitbringen und selbst kleinere Kinder trugen Steine und Sand zur Baustelle“, weiß der Dorfchronist.

Kirchenbesucher mussten jeden Sonntag zwei Stunden beim Neubau des Kirchturms mitarbeiten — Michael Annewanter , Dorfchronist

Der Turm wurde 46 Meter hoch. In der ganzen Bauzeit sei kein Unglück passiert - bis auf eine Ausnahme. „Ein gewisser Peter Bucher-Buicher hat sich mit einem Schlägel seine große Zehe abgeschlagen“, sagt Michael Annewanter.

Kirchenbesucher mussten jeden Sonntag zwei Stunden beim Neubau des Kirchturms mitarbeiten — Michael Annewanter , Postmichl

Nach vier Jahren, 1895, wurde der Bau mit Aufstellung des Turmkreuzes und Fertigstellung der Kuppel beendet. „Und in der Kuppel wurden wichtige Daten zum Turmbau, sowie Geldsorten und Briefe für die Nachwelt hinterlegt.“ Aber das ist eine andere Geschichte.