Fünf neue Lehrlinge bei der Johann Pabst Holzindustrie

Mehr Lehrlinge denn je starteten gleichzeitig ihre Lehre bei der in Kathal und Zeltweg ansässigen Johann Pabst Holzindustrie.

Die fünf neuen Lehrlinge – Benjamin Potocnik, Julian Pabst, Daniel Koini, Katharina Leitner und Matthias Schweiger – wurden willkommen geheißen

Mit Monatsbeginn starteten fünf junge Menschen ihre berufliche Zukunft bei der Johann Pabst Holzindustrie. „Noch nie zuvor haben so viele Lehrlinge gleichzeitig ihre Ausbildung bei Pabst begonnen – ein erfreulicher Meilenstein für den Familienbetrieb“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Benjamin Potocnik, Julian Pabst, Daniel Koini, Matthias Schweiger und Katharina Leitner lernen unterschiedliche Berufe. Ausgebildet werden sie in Metalltechnik mit Schwerpunkt Maschinenbautechnik, Mechatronik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik und Holztechnik mit Schwerpunkt Sägetechnik.

Der erste Arbeitstag stand ganz im Zeichen des Kennenlernens. Außerdem erhielten die neuen Lehrlinge erste Einblicke in das Unternehmen und lernten ihre künftigen Arbeitsbereiche sowie ihre Ansprechpersonen kennen.

„Eine hochwertige Lehrlingsausbildung ist für uns nicht nur eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der gesamten Region“, betont Geschäftsführer Reinhard Pabst.