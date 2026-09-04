Unfall und Gasaustritt: Liezener Feuerwehr zweimal hintereinander gefordert

Erst ein Auffahrunfall in einem Kreuzungsbereich auf der B 320, dann ein Leck bei einer Gasleitung: Am Freitag ging es für die FF Liezen-Stadt Schlag auf Schlag.

Kaum ist sie nach dem ersten Einsatz eingerückt, gab es am Freitag auch schon den nächsten Alarm für die Liezener Feuerwehr. Das war passiert: Am späten Vormittag kam es auf der B 320 im Kreuzungsbereich beim ehemaligen Kika zu einem Auffahrunfall. Selbiger endete glimpflich, lediglich ein Insasse musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und band ausgelaufene Betriebsmittel.

Unmittelbar nachdem die Feuerwehrleute von dem Einsatz ins Rüsthaus zurückgekehrt waren, wurden sie erneut gerufen. Dieses Mal, weil eine Gasleitung den Grabungsarbeiten in der Hauptstraße beim Finanzamt nicht standgehalten hatte. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab, mit Messgeräten wurden im Anschluss die Umgebung sowie benachbarte Gebäude untersucht. Nachdem die Messungen ergebnislos verlaufen waren, konnte die Feuerwehr wieder einrücken.