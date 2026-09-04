Schutz von Mooren: Naturpark Mürzer Oberland erhält 50.000 Euro

Für die Renaturierung und den Schutz von Mooren im Naturpark Mürzer Oberland werden Maßnahmen entwickelt

Guten Grund zur Freude gab es dieser Tage in Neuberg an der Mürz: Die Abteilung 13, Umwelt und Raumordnung, des Landes Steiermark hat nämlich ein neues Projekt des Naturparks Mürzer Oberland und der Bundesforste genehmigt, mit dem Moorflächen in der östlichen Obersteiermark geschützt werden sollen.

Konkret geht es dabei um das Hangmoor im Lohmgraben in Altenberg an der Rax sowie das Hochalplmoor im Bereich der Hinteralm. Beide Flächen zählen zu naturschutzfachlich besonders wertvollen Lebensräumen im Naturpark und befinden sich unweit des Ramsar-Gebietes Naßköhr Moore. Letztere sind mit rund 211 Hektar der größte Moorkomplex des östlichen Nordalpenraumes.

50.000 Euro für Untersuchung und Planung

Mit dem neuen Projekt sollen nun zunächst die wissenschaftlichen und fachlichen Grundlagen für eine spätere Renaturierung und hydrologische Stabilisierung der beiden Moorflächen geschaffen werden. Im Zuge dessen werden unter anderem der aktuelle Zustand der Moore, ihr Wasserhaushalt und mögliche Beeinträchtigungen genau untersucht. Darauf aufbauend sollen konkrete Maßnahmen entwickelt und Grundlagen für ein langfristiges Monitoring erarbeitet werden. Das Projekt umfasst dabei ein Gesamtvolumen von rund 50.000 Euro.

© Steininger Die Moorflächen haben wichtige Funktionen für Natur und Landschaft

„Moore sind nicht nur wertvolle Lebensräume, sondern auch natürliche Wasser- und Kohlenstoffspeicher. Mit diesem Projekt schaffen wir eine fundierte Grundlage, um diese besonderen Flächen langfristig zu sichern und gezielt weiterzuentwickeln“, betonen die Verantwortlichen des Naturparks. Das Projekt leiste zudem einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Renaturierungsverordnung der EU, der Biodiversitätsstrategie, der österreichischen Moorstrategie sowie zur langfristigen Sicherung hochwertiger Lebensräume und des Biotopverbundes im Naturpark Mürzer Oberland.