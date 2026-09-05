Das Personen-Puzzle hinter der Rettung des Volkswagen-Konzerns

Volkswagenkonzern beschließt den größten Umbruch der Unternehmensgeschichte. Die Gewinner, die Verlierer und das größte Sparpaket der Geschichte.

Jeder Tag, gefüllt mit neuen Schlagzeilen. Strategiepapiere, extreme Sparpläne, Exklusivmeldungen, Bankrotterklärungen: Nach einer Befragung der Konzernspitze (Vorstand/Aufsichtsrat) wird ein Papier lanciert, in dem ausgerechnet die Führungsmannschaft den eigenen Volkswagenkonzern überwiegend als Sanierungsfall bezeichnet.

Ein Konzern mit über 600.000 Beschäftigten wird damit weltweit zum Sanierungsfall stilisiert, viele Portale spielen undifferenziert mit. Denn der Volkswagen-Konzern macht noch immer Milliardengewinne, und auch wenn diese zuletzt massiv erodiert sind, werden Milliardendividenden ausgezahlt. Marken wie Porsche packten alle Abschreibungen in die letzte Bilanz und stürzten von Milliardengewinnen auf ein Ergebnis von 90 Millionen Euro.

Es entsteht, bei allen Bedrohungen, ob aus China, durch die US-Zölle oder durch den immer kleiner werdenden europäischen Markt, ein Zerrbild. Alles steuert auf einen Showdown hin, Konzernchef Oliver Blume setzt mit seinem Finanzchef Arno Antlitz alles auf eine Karte. Vier Werke weniger, neuerlicher Personalabbau, Herauslösung der Marke VW, um die Macht des Landes Niedersachsen (besitzt eine Sperrminorität) und der Gewerkschaften zu brechen. Diese laufen Sturm. Es geht die Angst um, vor Klagen und einem jahrelangen Rechtsstreit, den kein Unternehmen überleben kann. Intern wurde es als „nukleare Option“ bezeichnet, wie Beobachter schreiben.

Das Personen-Puzzle: Wer im Volkswagen-Konzern die Fäden zog

In den Tagen vor der Aufsichtsratssitzung verfolgte man gebannt unterschiedliche Gesprächsrunden zwischen Politik, Vorständen, Aufsichtsrat, Betriebsräten und der IG Metall. Blume und VW-Konzernaufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zogen die Fäden in diesem strategischen Schachspiel. Freilich angetrieben vom Mehrheitseigentümer des Volkswagenkonzerns: Die Porsche SE, kontrolliert von den Familien Porsche und Piëch, hält 53,3 Prozent der Anteile. Vertrauensleute der Familie, wie Konzern-Rechtsvorstand Manfred Döss, sorgten für Druck, um eine Lösung im Sinne der Mehrheitseigentümer zu finden.

Denn die Porsche SE, in der die Beteiligungen der Familien gebündelt sind, machte aufgrund von Abschreibungen (VW etc.) zuletzt einen Milliardenverlust.

Der gebürtige Österreicher Pötsch wird in der Branche „Moderator der Macht“ genannt und ist Vertrauter der Familien Porsche und Piëch und gleichzeitig der Vorstandschef der Porsche Holding SE, die das Familiensilber der Familie verwaltet. Auch Döss sitzt hier im SE-Vorstand. Hier verlaufen die Kraftlinien.

Der Rettungsplan für den VW-Konzern fällt noch dramatischer aus als erwartet

In dieser komplexen Situation, in der die Eskalation das Stilmittel war, traf sich das Aufsichtsratspräsidium, und ein Paradoxon geschah: Es gab einen einstimmigen Beschluss zugunsten des Blume-Plans, alle zogen mit, die Politik, die Betriebsräte, die IG Metall. Das Sparpaket fällt sogar noch dramatischer aus, als die ersten Pläne es verhießen. Es ist der größte Umbruch in der Geschichte des Unternehmens.

Die vier Werke, denen die Schließung Ende der 20er-Jahre und in den frühen 30er-Jahren droht, müssen weitere je 1,5 Milliarden einsparen, sonst droht das endgültige Aus. Die zur Diskussion stehenden Werke produzieren wesentlich teurer als andere Volkswagen-Werke in Ost-/Südeuropa. Auch eine Umwidmung in Richtung Rüstungsindustrie – im Werk in Osnabrück, will Niedersachsen um Ministerpräsident Olaf Lies selbst einsteigen, um gegen den Willen des VW-Aktionärs Katar mit einem israelischen Unternehmen Teile für eine Raketenabwehr zu bauen – bleibt ein Thema.

Der sogenannte Zukunftsplan 2030 des Vorstands um Konzernchef Blume sieht nun so aus: Insgesamt werden weltweit bis 2030 rund 60.000 Mitarbeiter abgebaut. Diese Anzahl kommt zu den seit 2024 geplanten 50.000 hinzu – das macht 110.000 Mitarbeiter. Ducati soll verkauft, die Marke Seat eingestellt werden. Der Konzern bekommt ein anderes Gesicht.

VW-Konzern: Hier liegt das zukünftige Konfliktpotenzial

Dass die Marke VW aus dem aktuellen Konstrukt herausgelöst werden soll, ist im Konzern noch immer eine Option – aus Sicht von IG-Metall-Chefin Christiane Benner und Betriebsratschefin Daniela Cavallo ist das aber vom Tisch. Es wäre der einzige Punkt, in dem Betriebsrat und IG Metall in den aktuellen Verhandlungen das Gesicht wahren konnten. Außerdem stehen dramatische Kapazitätsreduktionen an, eine Million weniger Autos als heute. Arbeitnehmervertretung und Land Niedersachsen stehen mit dem Rücken zur Wand. Ihr Einfluss scheint gebrochen, darin liegt auch künftig Konfliktpotenzial. Der Vorstand hat gewonnen und nun jenen Spielraum für den Umbau, den er immer haben wollte.