9/11: Kärntner erlebten den Terror in New York hautnah

Zum 25. Mal jähren sich die Terroranschläge vom 11. September 2001. Kärntner, die sich damals in New York aufhielten, erinnern sich an die dramatischen Stunden zurück.

Viele Menschen wissen auch 25 Jahre später noch genau, wo sie waren und was sie gerade gemacht haben, als am 11. September 2001 die ersten Bilder der Terroranschläge in den USA über die Bildschirme flimmerten. Für die beiden Kärntner Bruno Freytag und Robert Seber waren es dramatische Ereignisse, die sie damals als Augenzeugen unmittelbar vor Ort miterlebten. In New York sahen sie, wie die Zwillingstürme des World Trade Centers einstürzten. Zuvor waren zwei entführte Passagierflugzeuge in die Türme eingeschlagen.

„Es war so unglaublich, was in diesem Augenblick passiert ist“, erinnert sich Freytag. Von Dezember 1999 bis September 2006 war der Klagenfurter als Wirtschaftsdelegierter in New York. Auch 25 Jahre später ist dem heute 76-Jährigen der 11. September 2001 noch immer deutlich in Erinnerung. „Auf der Fahrt ins Büro dachte ich mir noch: Was für ein schöner Herbsttag.“ Kurz vor 9 Uhr kam dann sein Stellvertreter in sein Büro und erzählte, dass ein Flugzeug in das WTC geflogen sei. „Wir sind dann zum Fenster auf der Rückseite gegangen. Was wir gesehen haben, hat zunächst nicht sehr spektakulär ausgesehen. Wir dachten, dass ein Kleinflugzeug in den Turm geflogen ist.“

© Privat Bruno Freytag lebt mittlerweile in Wien und Griechenland

Riesige Staubwolke

Doch kurz darauf erhielt Freytag bereits die ersten Anrufe aus Wien. „Noch während ich meine Interviews gab, erschien auf dem Fernsehbild der Flieger, der vor den Augen der Welt in den Südturm krachte.“ Die armen Menschen – das sei sein erster Gedanke gewesen. „In einer riesigen Staubwolke ist der Turm in sich zusammengestürzt und war von der Skyline von New York verschwunden.“

Unmittelbar nach dem Einsturz der Zwillingstürme versuchte man zunächst festzustellen, ob und welche österreichischen Firmen von der Katastrophe betroffen sein könnten. Freytag: „Als die Meldung kam, dass ein Flugzeug auch in Washington in das Pentagon geflogen ist, hat mich das schon sehr nervös gemacht, ohne dass ich es meine Mitarbeiter merken ließ.“ Freytag stellte es allen frei, im Büro zu bleiben oder nach Hause zu gehen. In der Stadt sei eine unheimliche Stille eingetreten, die nur zeitweise von den Sirenen der Einsatzfahrzeuge unterbrochen wurde. Noch von seiner Wohnung aus sah der gebürtige Kärntner die Rauchwolke, die vom WTC aufstieg. „Ich konnte die Nacht kaum schlafen, da ich ständig Anrufe aus Österreich erhielt.“ Der nächste Morgen war wieder ein strahlend schöner Herbsttag. „Mit dem Unterschied, dass der Wind die Asche des WTC über die Stadt verteilte. Die Fahrbahn war aschgrau. Die Stadt war wie ausgestorben, und das sollte noch einige Tage andauern.“

Große Traurigkeit

So etwas wie Normalität sei laut Freytag erst nach Thanksgiving 2001 eingetreten: „Aber die Leichtigkeit des Seins und die Unbeschwertheit hatten einen starken Dämpfer bekommen.“ Noch heute lösen die Bilder vom 11. September 2001 in ihm eine große Traurigkeit aus. Das Amerika von heute sei nicht mehr das Amerika zur Zeit seines Aufenthaltes. „Es ist weniger liberal, weniger offen, xenophober und in der Ausübung der Machtansprüche direkter als je zuvor“, findet Freytag, der mittlerweile in Wien und Griechenland lebt.

Kinder von Schule abgeholt

Auch Robert Seber erinnert sich an die Ereignisse vor 25 Jahren, als wären sie gestern passiert. Der gebürtige Mölltaler lebt seit 40 Jahren in New York. Als er am 11. September 2001 in sein Büro kam, rief ihn eine gute Freundin an. Sie hatte von ihrem Balkon aus beobachtet, wie das erste Flugzeug in den Nordturm des WTC krachte. „Als ich aus dem Bürofenster schaute, sah ich die brennenden Türme und wie diese später einstürzten.“ Seine ersten Gedanken galten seinen Freunden. Er überlegte, welche von ihnen im World Trade Center oder in den benachbarten Gebäuden arbeiteten, und hoffte, dass ihnen nichts passiert war. „Ich selbst war ja relativ sicher und ich wusste auch, dass meine Kinder in der Schule sicher waren.“ Im Laufe des Tages und in den darauffolgenden Tagen erfuhr er schließlich, dass seine Freunde zum Glück alle überlebt hatten.

© Privat Robert Seber lebt seit 40 Jahren in New York

Unmittelbar nach den Anschlägen machte er sich auf den Weg, um seine Kinder von der Schule abzuholen. Der U-Bahn-Betrieb wurde eingestellt. „Jeder fing an, zu Fuß nach Hause zu gehen.“ Die Tage danach hat Seber als „düster und traurig“ in Erinnerung. Wochenlang lag Brandgeruch in der Luft. Etliche Male zuvor war Seber, der Partner in einer im Energiesektor weltweit führenden Anwaltskanzlei ist, für Geschäftstreffen im WTC. „Ich kenne einige Leute, die Familienmitglieder verloren haben.“

600 Mitarbeiter verloren

Eine Szene, die sich Monate nach den Anschlägen ereignete, hat sich bis heute in sein Gedächtnis eingebrannt. Der gebürtige Kärntner war bei einer Veranstaltung, bei der die Pläne für Ground Zero – das Gelände, auf dem einst die beiden Türme standen - vorgestellt wurden. Viele Teilnehmer waren Angestellte des Finanzdienstleistungsunternehmens Cantor Fitzgerald, das bei den Anschlägen mehr als 600 Mitarbeiter verloren hatte. „Viele Überlebende begannen bei dieser Veranstaltung zu weinen. Es war sehr erschütternd.“

Mit Bewunderung, aber auch Zorn blickt Seber heute, 25 Jahre später, auf die Geschehnisse von damals zurück. „Bewunderung, weil sich New York so schnell von dieser Katastrophe erholte. Zorn, wenn ich an die Verschwörungstheorien denke, die nach 9/11 vor allem in Europa populär waren. 25 Jahre später sollte wohl klar sein, dass es sich bei dem Massenmord um einen islamistischen Terrorakt handelte.“