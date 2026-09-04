Kyrgios nach Kokain-Sperre schon wieder spielberechtigt

Der Australier Nick Kyrgios hat seine nur einmonatige Sperre bereits abgesessen, weil er sich zu einer Behandlung verpflichtet hat.

Tennisprofi Nick Kyrgios ist wegen seines positiven Dopingtests auf Kokain im Juni für einen Monat gesperrt worden. Da er diese Strafe bereits verbüßt hat, kann er nun wieder an Turnieren teilnehmen. Der Australier war seit dem 4. August suspendiert gewesen, die Sperre lief am Donnerstag ab, wie die zuständige International Tennis Integrity Association (ITIA) mitteilte.

Laut der ITIA hatte Kyrgios angegeben, in einer Nacht vor seiner Teilnahme am Turnier auf Mallorca privat Kokain genommen zu haben. Am 22. Juni hatte er dort die positive Probe abgegeben. Weil es sich um Drogenkonsum außerhalb eines Wettkampfs handelte, blieb es bei einer geringeren Strafe.

Behandlung nachgewiesen

Für diesen Fall sind nach ITIA-Angaben von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zwar eigentlich drei Monate Sperre vorgesehen. Diese kann aber durch die Teilnahme an einem Behandlungsprogramm verringert werden. Kyrgios muss noch nachweisen, dass er dieses Programm vollendet hat. Das Preisgeld und die Weltranglistenpunkte, die der frühere Wimbledonfinalist auf Mallorca erhielt, muss er zurückgeben.

Kyrgios hatte Reue gezeigt, als das Vergehen vor gut zwei Wochen öffentlich wurde: „Ich habe einen großen Fehler gemacht und übernehme dafür die volle Verantwortung. Es tut mir leid – meinen Fans, meiner Familie, meinen Sponsoren und allen Menschen gegenüber, die mir nahestehen. Vor allem tut es mir leid für die Kinder, die mir folgen. Ich weiß, welches Beispiel ich damit gebe, und bin von mir selbst zutiefst enttäuscht“, schrieb er auf seinem Instagram-Kanal. Er kündigte an, sich für 28 Tage aus sozialen Medien und Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er werde an sich arbeiten und besser zurückkommen. Heuer hat der Australier auch aufgrund von Verletzungsproblemen lediglich drei Turniere auf der ATP-Tour bestritten und nur ein Match gewonnen.

Sauer aufgestoßen hat die ITIA-Entscheidung Omar Jasika. Dem Australier, der im November 2024 immerhin schon auf Position 177 der Weltrangliste stand, wurde 2018 Kokain im Blut nachgewiesen – der heute 29-Jährige wurde damals gleich für zwei Jahre gesperrt. „Ich frage mich unwillkürlich, wie anders mein Leben und meine Karriere verlaufen wären, wenn mir dieselben Möglichkeiten offen gestanden hätten“, zweifelte Jasika in einem Insagram-Post die Widerspruchsfreiheit des Systems an.