Regionalmanagerin verlässt das Görtschitztal

Jessica Dettling wechselt als KLAR-Managerin vom Görtschitztal ins Rosental. Persönliche Gründe waren für die Entscheidung ausschlaggebend.

Im Juli 2025 hat Jessica Dettling ihre Arbeit als Managerin der Klimaanpassungsmodellregion (KLAR) Görtschitztal aufgenommen, etwas mehr als ein Jahr später verlässt sie die Region wieder. Ausschlaggebend seien persönliche Gründe.

„Ich bin im vergangenen Jahr nach Maria Wörth gezogen, also war der Arbeitsplatz im Görtschitztal mit einer weiten Anreise verbunden“, erzählt die ursprüngliche Stuttgarterin, die seit zehn Jahren in Kärnten lebt. Vor Kurzem kam es dann zu einer „glücklichen Fügung“: „Mir wurde die Stelle als KLAR-Managerin in der Region Rosental angeboten.“

„Region ist gut aufgestellt“

Es war ein Angebot, das Dettling schlussendlich angenommen hat. „Die kürzeren Wege machen einfach einen großen Unterschied.“ Im Görtschitztal hat sie ihren letzten Arbeitstag bereits hinter sich. Dettling blickt glücklich auf die vergangenen 13 Monate zurück. „Wir haben über 40 Veranstaltungen über die Bühne gebracht“, freut sie sich. „Das Wichtigste war sicherlich die Anlegung des Musterwalds auf der Saualpe gemeinsam mit dem Skiclub.“

Das Görtschitztal sieht Dettling bei Klima- und Umweltfragen für die Zukunft gut aufgestellt. „Die Region nimmt zusätzlich zum KLAR- auch am KEM-Programm (Klima- und Energiemodellregion) teil und das ist ein wichtiges Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht“, meint die Maria Wörtherin. Wer ihre Nachfolgerin im Görtschitztal wird, ist aktuell noch nicht bekannt.