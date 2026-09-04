Familien klagen nach Missbrauchsverdacht in Pariser Hort

Etwa 15 Familien, deren Kinder von Gewalt und sexuellen Übergriffen in der Nachmittagsbetreuung berichtet haben, haben eine Klage gegen die Stadt Paris angekündigt. Die Stadt habe "von der Gefahr für Minderjährige gewusst", erklärten die Anwälte der Familien am Freitag. Die Klage betreffe den amtierenden Bürgermeister Emmanuel Grégoire und dessen Vorgängerin Anne Hidalgo, deren Vize er lange war.

© APA/AFP Klage gegen Bürgermeister Grégoire angekündigt