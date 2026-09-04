Christopher Cvetko schließt sich dem GAK ablösefrei an. Der 29-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt bei BW Linz unter Vertrag.

Der GAK hat nach Ende der Transferperiode doch nochmals zugeschlagen: Christopher Cvetko unterschreibt an der Mur einen Vertrag bis Sommer 2027, schon in den vergangenen Tagen hat der Klagenfurter bei den Rotjacken mittrainiert. Der 29-Jährige war zuvor vereinslos, was den Athletikern möglich machte, den Mittelfeldspieler auch nach Schließen des Transferfensters unter Vertrag zu nehmen. „Christopher hat in den vergangenen Jahren konstant in der Bundesliga gespielt und seine Qualitäten dort unter Beweis gestellt. Er ergänzt mit seiner Erfahrung und Mentalität unser Mittelfeld zusätzlich und passt als Typ gut in unsere Mannschaft.“, sagt Interims-Sportdirektor Andreas Lienhart.

Cvetko hat bislang 137 Spiele in der Bundesliga sowie 107 Partien in der 2. Liga bestritten, zuletzt stand der Kärntner bei BW Linz unter Vertrag, wo er wie schon im Jahr zuvor mit Austria Klagenfurt den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht schaffte. GAK-Trainer Gerald Scheiblehner kennt Cvetko noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Juniors OÖ, wo der zentrale Mittelfeldspieler in der Saison 2019/20 in 25 Zweitliga-Spielen unter Scheiblehner fünf Tore und vier Assists beisteuerte. „Mit Christopher Cvetko gewinnen wir einen weiteren sehr guten Spieler für unsere Mannschaft, der viel Erfahrung mitbringt und perfekt zu unserem Spielstil passt“, sagt Scheiblehner. „Mit seiner Energie, mit seiner Robustheit wird er einen wichtigen Beitrag für das Erreichen unserer Ziele beisteuern. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Andi Lienhart für die sportliche Umsetzung sowie an René Ziesler und sein Team für den starken Rückhalt und die Unterstützung, um diesen Transfer zu realisieren. Wir sind jetzt absolut gerüstet, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Cvetko selbst meint: „Das Vertrauen des Trainers bedeutet mir viel. Ich weiß genau, was von mir verlangt wird, und freue mich darauf, mich beim GAK in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ich möchte mich ohne großes Gerede schnell einfügen, im Training Gas geben und meinen Beitrag auf dem Platz leisten.“