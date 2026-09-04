Raiffeisen Landesbank Steiermark legt im ersten Halbjahr zu

Das Ergebnis der RLB Steiermark wurde im ersten Halbjahr durch einen RBI-Bewertungseffekt und die Entwicklung im operativen Geschäft angetrieben.

Martin Schaller sieht in den Halbjahreszahlen und einer Eigenmittelquote von 23,3 Prozent „ein Fundament, um Kunden sowohl bei Herausforderungen als auch in Wachstumsphasen zu begleiten“. Der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank (RLB) verweist auf deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So konnte die RLB – nach den internationalen Bilanzierungsstandards IFRS – ein Gesamtergebnis von 633,7 Millionen Euro verbuchen. Das ist u. a. auf hohe Bewertungseffekte im Ausmaß von 476,2 Millionen Euro aus der Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI) zurückzuführen, an der die RLB Steiermark 9,95 Prozent hält.

Basis für die Entwicklung sei auch das eigene operative Geschäft gewesen, zu dem der Zinsüberschuss mit 75,3 Millionen Euro und der Provisionsüberschuss mit 23,6 Millionen Euro beigetragen haben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten beide Positionen in Summe um 13,5 Millionen Euro zu. „Unsere operativen Zahlen sind das Ergebnis einer intensiven Begleitung der Firmen- und Privatkunden, die gerade in den anhaltend herausfordernden Zeiten essenziell ist“, so Schaller. Die Bilanzsumme konnte um 376,6 Millionen Euro auf 17,88 Milliarden Euro ausgeweitet werden.

Der RLB-Chef berichtete zudem, dass die RLB Steiermark vor Kurzem am internationalen Finanzplatz wieder eine Anleihe in der Höhe von 500 Millionen Euro platziert habe. Die Verzinsung beträgt 3,250 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Rekordnachfrage von mehr als 2,6 Milliarden Euro wertet er als „klares Zeichen für die Qualität und die Attraktivität der Bank als Emittent“.