Wie Donald Trump Washington umbaut

Die Arbeiten für den 76 Meter hohen Triumphbogen des US-Präsidenten sollen in den kommenden 14 Tagen starten. Das Bauwerk reiht sich in eine ganze Serie von Projekten ein, mit denen Trump Washington nach seinem Willen umgestalten lässt.

Bereits im Oktober 2025 stellte Trump erstmals seine Pläne für den Triumphbogen vorgestellt

Eigentlich muss noch eine US-Bundeskommission zustimmen. Doch solange will die Regierung von Donald Trump nicht warten. Bereits in den nächsten zwei Wochen wird in der Nähe des Soldatenfriedhofs Arlington mit dem Bau des 76 Meter hohen Triumphbogens begonnen, den sich der US-Präsident so wünscht. Das neue Monument werde eines „der großartigsten Stücke amerikanischer Architektur“, sagte Innenminister Doug Burgum am Donnerstag. Damit reiht sich ein weiteres Projekt in die Liste der Vorhaben ein, mit denen Trump Washington D.C. auch als Bauherr seinen Stempel aufdrücken will. Ein Überblick über die teils ausgesprochen umstrittenen Projekte:

Der Triumphbogen auf Columbia Island

© IMAGO/Jen Golbeck Eine Replika des Triumphbogens war bereits bei den 250-Jahr-Feiern in Washington zu sehen.

Trumps Triumphbogen soll sein 50 Meter messendes Vorbild in Paris um ganze 26 Meter überragen. Geplant ist das Bauwerk am Rande des Hauptstadtbezirks District of Columbia auf einem Kreisverkehr, von dem aus die Arlington Memorial Bridge zum Lincoln Memorial führt. Das spöttisch „Arc de Trump“ genannte Monument wird laut Plan von einer goldenen Engelsfigur und zwei Adlerstatuen gekrönt und soll die Veteranen aus Amerikas Kriegen ehren. Doch das Bauwerk ist umstritten. Veteranen und Denkmalschützer argumentieren, dass der monumentale Bau historische Sichtachsen beeinträchtigt und eine Genehmigung durch den Kongress benötige. Die Regierung hält dagegen, dass eine mehr als hundert Jahre alte parlamentarische Genehmigung für ein ähnliches Denkmal ausreicht.

Der Ballsaal neben dem Weißen Haus

© IMAGO/BONNIE CASH Baukräne dominieren die Szenerie um das Weiße Haus. Dort, wo jetzt der Ballsaal gebaut wird, stand früher der East Wing

Trumps prominentestes Bauprojekt ist der neue Ballsaal des Weißen Hauses. Für den rund 8360 Quadratmeter großen Neubau, der auch einen unterirdischen Militärbunker beherbergen soll, wurde im Oktober 2025 der historische East Wing abgerissen. Der Saal soll künftig große Staatsbankette und Veranstaltungen ermöglichen und nach den derzeitigen Plänen im Sommer 2028 fertiggestellt werden.

© IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP Wenn der Ballsaal 2028 fertiggestellt ist, wird er das Weiße Haus überragen

Die Kosten des mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lüstern ausgestatteten Bauwerks sind seit der ersten Ankündigung deutlich gestiegen: Aus ursprünglich genannten 200 beziehungsweise 400 Millionen Dollar dürften Schätzungen zufolge etwa 600 Millionen Dollar werden. Trump hatte angekündigt, dass die Kosten allein von ihm und befreundeten Großspendern getragen werden. Nach Recherchen der „Washington Post“ könnte ungefähr die Hälfte aber aus öffentlichen Mitteln stammen. Auch der Bau des Ballsaals wird von gerichtlichen Auseinandersetzungen begleitet. Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubte Ende August vorerst den Weiterbau, nachdem die Denkmalschutzorganisation National Trust for Historic Preservation geklagt hatte.

© AFP Im Inneren des Ballsaals wird es Gold, Marmor, Stuck und üppige Luster zu sehen geben.

Das Helipad am South Lawn

© IMAGO/Andrew Leyden Zu viel verbranntes Gras, das Helipad vor dem Weißen Haus soll Abhilfe schaffen

Weil die neuen Präsidentenhubschrauber vom Typ VH-92A die Rasenfläche südlich des Weißen Hauses mit ihren nach unten gerichteten Abgasdüsen regelrecht verbrennen, hat Trump die Errichtung eines befestigten Hubschrauberlandeplatzes beauftragt. Der frühere Immobilienentwickler entschied sich dabei für eine Granitpflasterung mit dem Präsidentensiegel. Die Kosten wurden zunächst mit 6 Millionen Dollar angegeben, frühere Regierungen hatten ein solches Projekt aus Rücksicht auf die historische Erscheinung des Weißen Hauses verworfen.

Der Reflecting Pool

© Julia Demaree Nikhinson Am Reflecting Pool auf der National Mall sind immer noch Reparaturarbeiten im Gange

Zum 250. Jubiläum der USA sollte der „Reflecting Pool“ nach Trumps Willen in Amerika-Blau erstrahlen. Die 15 Millionen Dollar teure Renovierung des Spiegelbeckens am Lincoln Memorial geriet allerdings zum Desaster. Die blaue Farbe löste sich ab, Algenbewuchs färbte den Pool kurz darauf schmutzig Grün. Trump beschuldigte wochenlang „Vandalen“ für die Zerstörung der Beschichtung, Anfang August musste das US-Justizministerium jedoch einräumen, dass die ohne Ausschreibung beauftragte Baufirma geschlampt hatte. Die Reparaturarbeiten laufen derzeit nach wie vor, das Gelände um den Pool dürfte bis 10. September gesperrt bleiben.

Der Golfplatz am Potomac

© IMAGO/Andrew Leyden Der Golfklub am Potomac verfügt über eine exklusive Lage. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt liegen in unmittelbarer Nähe

Trump lässt in Washington allerdings nicht nur Triumphbögen und Ballsäle bauen. Zu den Projekten des leidenschaftlichen Golfers gehört auch ein 18-Loch-Platz auf einer Halbinsel in der US-Hauptstadt, auf dem später einmal auch große Profi-Turniere wie die US Open, der Ryder Cup und die PGA Championship gespielt werden können. Der neue Golfplatz soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links ersetzen, das aus Trumps Sicht heruntergekommen ist. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Areal aber um eine Prestige-Lage. Vom Golfplatz, der vom Fluss Potomac umgeben ist, hat man Ausblick auf berühmte Denkmäler der Stadt. Auch das Weiße Haus ist nur wenige Kilometer entfernt.