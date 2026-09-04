Musikalische Liebschaften bei Arsonore

Große Klassiker, gut gewürzt und mit Herz vorgetragen.

Robert Schumanns Klavierquintett op. 44 ist ein tiefschürfendes Stück Kunst. Das scheint gar nicht so sehr zur „All you need is love!“-Hippie-Rhetorik des Arsonore-Festivals zu passen, das sich den berühmten Beatles-Song als diesjähriges Motto ausgeliehen hat. Im langsamen Satz, im fast schon gehetzten Scherzo und streckenweise auch im Finale machen sich geradezu existenzielle Ängste breit, eine Unruhe, die sich mit einschlägigen Parolen nicht mehr besänftigen lässt.

Bei Arsonore spielen üblicherweise musikalische Freunde unterschiedlichster Generationen ad hoc miteinander. Im Falle von Schumanns Quintett Festivalleiter Markus Schirmer am Klavier, dazu Benjamin Schmid (Geige), Dalibor Karvay (Geige) Sarah McElravy (Bratsche) und Harriet Krijgh (Cello). Natürlich klingt das weniger homogen und präzise wie bei den aufeinander eingespielten fixen Ensembles, man vermisst manche Subtilität und bisweilen Feinschliff. Doch wie diese fünf Charaktere sich hier zu einer packenden, emotional wuchtigen und mit Herzblut gezeichneten Interpretation zusammenfinden, zeigt genau jene Hingabe, die Hörerinnen und Hörer beglückt: Zum Musikmachen braucht es eben vor allem Liebe. Dann spendet die Musik auch in ihren dunkelsten Momenten Trost.

Zwei Talentproben gab es an diesem Abend auch zu hören. Daniel Kückmeier zeigte in Mozarts Klarinettenquintett KV 581 einen hohen Reifegrad und nicht wenig Bravour, während die Pianistin Arya Su Gülenc das Konzert hochromantisch nachsinnend einläutete: Mit den drei „Liebesträumen“ von Franz Liszt rundete sie den Abend, der die Behauptung des Festivalmottos klingend beglaubigte.