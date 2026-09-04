Die Buch9020 geht in die zweite Runde: Von 17. bis 19. September bringt das Lesefestival Kärntner Autorinnen und Autoren, internationale Literatur, Diskussionen sowie ein Kinder- und Jugendprogramm in die Stadtgalerie.

Literatur verbindet – über Sprachen, Kulturen und Generationen hinweg. Diesen Gedanken stellt die Buch9020 auch bei ihrer zweiten Ausgabe ins Zentrum: Von 17. bis 19. September lädt das Lesefestival bei freiem Eintritt mit Lesungen, Diskussionen, Kinderprogramm und Begegnungen in die Stadtgalerie. „Die Stadtgalerie soll wieder drei Tage lang zum Ort der Begegnung für alle Literaturinteressierten werden“, sagt Erika Hornbogner, Obfrau der 2013 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Kärntner Buchverlage/Delovna skupnost Koroške založbe, die im Vorjahr die Buch9020 ins Leben gerufen hat.

Starkes Zeichen für Kärntner Literatur

Dabei will man auf der Hauptbühne mit Kärntner Autorinnen und Autoren wie Alexander Cimzar („Alpenblut“), Shejla Baltić („Von blauen Vögeln“), Regina Schaunig („Thomas von Villach“) oder Manuela Tomić („Franček“) ein starkes Zeichen für die heimische Literaturszene setzen, aber auch über Grenzen hinausschauen. So lädt etwa Klaus Kastberger zu seinem Format „Deutsch-österreichische Freundschaft“ und Stanislav Struhar, Marek Toman und Martin Vopěnka werden Einblick in die tschechische Gegenwartsliteratur geben – Tschechien steht ab 7. Oktober auch als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse im Mittelpunkt. Auch gesellschaftspolitische Fragen haben ihren Platz im Festivalprogramm. In Diskussionsrunden geht es nicht nur um die Bedeutung des Buches, sondern etwa auch um Pressefreiheit und Fake News unter dem Motto „Die Schlagzeile als Maß aller Dinge?“.

1 / 6 Die Klagenfurterin Shejla Baltić liest aus „Von blauen Vögeln“ © Kandlbauer

Auf der Kinder- und Jugendbühne startet das Programm vormittags – auch als Angebot an Kindergärten, Schulen und Horte. Bei zahlreichen Mitmach-Lesungen steht interaktives Lernen im Vordergrund. Es wird zwar auch Kinderbetreuung durch Fachpersonal angeboten (Anmeldung erbeten), aber „im Vorjahr hatten wir bei diesen Lesungen meistens gleich viele Erwachsene wie Kinder, die allesamt begeistert mitgemacht haben“, erzählt Veronika Michitsch. Mit dabei sind unter anderem Petra Schnabl-Kuglitsch mit ihrem zweisprachigen Mitmachbuch „Rosa-rote Ferien“ oder Lukas Holzer mit „Schnüffelnase Snow“ samt Fußball-Zielschießen. Auch der Kärntner Jugendbuchpreis wird im Rahmen der Buch9020 vergeben.

Ausflug ins Lesachtal

Zum Abschluss geht das Lesefestival am 20. September über die Stadtgrenzen hinaus: Gemeinsam mit Engelbert Obernosterer geht es auf literarische Spurensuche ins Lesachtal. Von St. Lorenzen führt die Wanderung über den Weiler Wiesen und das Frohnkirchl nach Oberfrohn – durch jene Landschaft also, in der der Autor aufgewachsen ist. Damit wird das Festival selbst zur literarischen Brücke zwischen Orten, Generationen und Lebensgeschichten.