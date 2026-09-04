Der goldene Wanderherbst steht in Feldkirchen vor der Tür

Der Herbst ist die Jahreszeit schlechthin für Wanderungen. Robert Graimann von den Naturfreunden Feldkirchen gibt einige Tipps für Routen in der Region.

Der Wanderherbst steht vor der Tür und gerade im Bezirk Feldkirchen gibt es viele Möglichkeiten, die Gegend zu Fuß zu erkunden. Drei Routentipps gibt Vorsitzender Robert Graimann von den Naturfreunden Feldkirchen: „Besonders schön, vor allem, wenn im Tal schon der Nebel liegt, ist es am ‚Wachsenberg Kitzel‘, Veitsberg oder am Gallin.“

Auf den „Wachsenberg Kitzel“ (1091 Meter) kann man sehr gut vom Gasthaus „Zum alten Messner“ in Wachsenberg starten, das sich auf etwa 850 Metern Seehöhe befindet. „Das ist eine leichte Wanderung mit Einkehrmöglichkeit“, erklärt Graimann. Ein guter Ausgangspunkt für eine Wanderung auf den Veitsberg (1160 Meter) ist laut Graimann der „Reidnwirt“ in St. Urban: „Bitte aber immer nachfragen, ob man das Auto auch abstellen darf.“ Hin und retour muss man mit einer Gehzeit von etwa 3,5 Stunden rechnen.

1 / 2 Die Kitzel-Kapelle am Wachsenberg © Agentur PR Creative Flexco

Auf den Gallin (1046 Meter) startet man am besten von der Ortschaft Oberglan aus. Der gekennzeichnete Weg führt auch am Schloss Gradisch vorbei. Für diese Wanderung sollte man laut Graimann etwa 4,5 Stunden einplanen.

© KK/Privat Vorsitzender Robert Graimann von den Naturfreunden Feldkirchen

Wer nicht allein beziehungsweise ohne Führung wandern will, für den bieten die Naturfreunde Feldkirchen zum Beispiel im Herbst jeden zweiten Freitag ab 14 Uhr „Work out“-Wanderungen an. „Wir legen in diesem Herbst einen Schwerpunkt auf Touren aus meiner ,Wanderfibel mit Einkehr und Naturerlebnissen‘, die im Vorjahr für die Region erschienen ist“, sagt Graimann. Dabei werden im Herbst Wanderungen im Umkreis von Feldkirchen angeboten, die mit einem besonderen Erlebniswert ausgestattet sind: „Nicht nur Bewegung und Gesundheit stehen im Mittelpunkt, sondern auch viele Informationen zu Natur und Geschichte.“

1 / 2 Weg auf den Veitsberg, der auch Teil des Vierbergelaufs ist © Johannes Topitschnig

Hüttenwanderung in den Nockbergen

Eine besondere Wanderung wird am 26. September angeboten. „Hier starten wir in den goldenen Herbst mit einer Hüttenwanderung durch das Nockgebiet. Es geht von der Priesshütte zur Stangalmhütte und zur Tangenerhütte. Der Transfer erfolgt mit dem Nockalmbus“, führt der Vorsitzende und Wanderbuchautor aus. Die Termine für die Wanderungen werden auf www.feldkirchen.naturfreunde.at detailliert bekanntgegeben. Auf Wunsch bekommt man auch Informationen via WhatsApp unter 0664/444 54 59. „Eingeladen zu allen Unternehmungen sind nicht nur Mitglieder der Naturfreunde, sondern alle Wanderinnen und Wanderer, die sich spannende Wandertage innerhalb einer guten Gemeinschaft wünschen“, betont Graimann.

© KK/Privat Das Cover der Wanderfibel, die Graimann im Vorjahr veröffentlicht hat

Richtige Ausrüstung

Aber unabhängig davon, ob man allein oder in einer Gruppe wandert: Eine gute Ausrüstung ist auch bei vermeintlich leichten Wanderungen ein absolutes Muss. „Schuhe mit guter Sohle sind sehr wichtig. Es müssen nicht immer knöchelhohe Bergschuhe sein, aber mit schlechten Sohlen rutscht man leicht aus und gerade im Herbst ist der Boden oft aufgeweicht und seifig“, erklärt Graimann. Ebenfalls immer mit dabei sein sollten Handschuhe, Haube und Regenschutz.