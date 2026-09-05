So landen die Menschen in Mittelkärnten am Abstellgleis

Die Fahrpläne der ÖBB beschäftigen die Bewohner Mittelkärntens. Es herrscht vielfach Unzufriedenheit. Das sollten auch die Bundesbahnen ernst nehmen.

Der Bericht über die 18-jährige Pendlerin Emma Raunegger, deren tägliche Zugreise von Passering nach Pörtschach zu ihrem Ferialpraktikum einer Odyssee gleicht, hat in der Region einiges an Staub aufgewirbelt. Viele Rückmeldungen haben seither das digitale Postfach der Kleinen Zeitung erreicht. Der Tenor: In Mittelkärnten herrscht Unzufriedenheit – vor allem mit den Fahrplänen und den Interregio-Zügen. Man sieht sich schlecht angebunden.

Das Argument der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Raunegger sei ein Einzelbeispiel, für „die große Mehrheit der Fahrgäste“ seien durch die Änderungen flexiblere und dichtere Reisemöglichkeiten entstanden, greift zu kurz.

Offensichtlich gibt es mehr Menschen in Mittelkärnten, die mit dem derzeitigen Angebot unzufrieden sind. Wer die Probleme mehr oder weniger als „Einzelfälle“ abtut, macht es sich zu einfach.

Die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida hat schon 2023 Besorgnis darüber geäußert, dass Mittelkärnten nach Inbetriebnahme der Koralmbahn stiefmütterlich behandelt werden könnte. Aus heutiger Sicht muss man leider festhalten: Das Abstellgleis ist für die Menschen in der Region näher gekommen.