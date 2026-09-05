Vor kurzem wurde in der Kettner-Schießarena Zangtal das Österreichische Jägerschaftsschießen abgehalten. Der Einzel-Bundesmeistertitel ging an Kevin Radl.

Beim 48. Österreichischen Jägerschaftsschießen in der Kettner-Schießarena Zangtal trafen sich kürzlich die besten Schützen des Landes. Für die Steiermark wurde der Bewerb zum doppelten Erfolg. Das Team mit Alexander Niegelhell, Kevin Radl, Daniel Promitzer, Kevin Promitzer, Günther Koch und Gerald Liebmann sicherte sich mit 2229 Punkten die Kombinationswertung vor Niederösterreich (2204) und Kärnten (2061).

Steirer sichert sich Bundesmeistertitel

Auch die Schrot-Mannschaftswertung ging mit 1084 Punkten an die Steiermark. In der Büchsenwertung erreichte das Team mit 1145 Ringen den zweiten Platz. Zum Höhepunkt wurde der Einzel-Bundesmeistertitel für Kevin Radl aus Gamlitz. Der Südsteirer setzte sich in der Kombination mit 391 von 400 möglichen Punkten durch. Im Schrotbewerb erzielte er 196/200 Punkte, mit der Büchse 195/200 Ringe.

Johannes Stöger aus Niederösterreich gewann die Büchsen-Einzelwertung mit 199 Ringen. Bereits am Freitag erreichte der steirische Mannschaftsführer Robert Lamprecht im Mannschaftsführerbewerb den fünften Rang.