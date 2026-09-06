Kameras statt Schranke: Neue Idee gegen Auto-Rowdys am Wörthersee

Wie kann man die Tuning-Szene vom Strandbad-Parkplatz fernhalten? Neben einem Nachtparkverbot wurde über eine Schrankenanlage diskutiert. Klagenfurts Polizeichef fordert stattdessen Kameras.

Wie man Auto-Rowdys, Poser und Raser vom Strandbad und dem Campingplatz in Klagenfurt fernhält? Mit Verboten. Daher trat kürzlich einmal mehr ein nächtliches Park- und Halteverbot für den östlichen Teil des Strandbad-Parkplatzes in Kraft, womit die Stadt auf die Rufe der Falkensteiner-Gruppe, die den Campingplatz betreibt, reagierte und die Lage offenbar wieder beruhigen konnte. Als nächster Schritt sei die Errichtung einer Schrankenanlage geplant, hieß es Ende August. Diese Idee dürfte wieder ad acta gelegt worden sein.

Denn Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder spricht sich statt Schranken für eine Kennzeichenerfassung aus. Wie auf den Parkplätzen des Elisabethinen-Krankenhauses oder den City Arkaden, könnten Kameras die Nummernschilder von ein- und ausfahrenden Fahrzeugen erfassen, die man beim Bezahlen am Parkautomaten angibt. Gleichzeitig könnten Verstöße gegen die Gebührenpflicht sowie gegen Park- oder Fahrverbote besser erkannt und geahndet werden. „Damit kann man die Bewegungen im Bereich gut steuern“, ist Mailänder überzeugt.

Kameralösung wird ausgearbeitet

Die Idee hat der Stadtpolizeikommandant nicht exklusiv, auch im Magistrat plant man seit Längerem mit einem Kamerasystem. Momentan fehle aber die rechtliche Grundlage, Parkplätze in öffentlicher Hand damit ausstatten zu dürfen. „Im Frühjahr hieß es, dass es im Herbst soweit sein könnte“, sagt die zuständige Stadträtin Constance Mochar (SPÖ), die weiterhin auf die Änderungen im Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz wartet. Erst dann könne die Stadt ihre Parkplätze mit diesen Systemen ausstatten. Neben dem Strandbad-Parkplatz steht auch der noch gebührenfreie Minimundus-Parkplatz auf der entsprechenden To-do-Liste.

Kein Freund davon ist Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ). Kameras und Schranken lösen die Probleme nicht, sondern verlagern sie nur, lautet ihre Meinung. Verstärkte Polizeipräsenz in Verbindung mit dem geltenden Nachtparkverbot würde ausreichen. „Das hat auch in den letzten Jahren gewirkt“, sagt Wassermann.

1 / 2 Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder bevorzugt ein Kennzeichenerfassungssystem © Markus Traussnig

Verlagerung auf Minimundus-Parkplatz möglich

Mit härteren Maßnahmen vor dem Strandbad könnte sich die Szene am Minimundus-Parkplatz breitmachen. Laut Mailänder, der generell eine Verschiebung der Szene vom Osten in den Westen der Stadt wahrnimmt, kommt es in diesem Bereich regelmäßig zu Kennzeichenabnahmen. „Wenn jemand glaubt, driftend um die Kurve fahren zu müssen, passiert das eben“, sagt Mailänder. Auch dort wäre aus seiner Sicht die Kamera-Lösung sinnvoll.

Heuer dürfte dahingehend wenig passieren. Die Polizei beobachtet die Situation bis zum Saisonende, um anschließend gemeinsam mit der Stadt eine passende, langfristige Lösung zu erarbeiten. „Unser Ziel ist es, den Anrainern und allen Klagenfurterinnen und Klagenfurtern auch in den Nachtstunden ein sicheres und störungsfreies Umfeld zu gewährleisten“, sagt Bürgermeister Christian Scheider (FSP).