„Superheld“ Steve Irwin: Familie trauert 20 Jahre nach seinem Tod

Der australische Naturforscher und Dokumentarfilmer starb 2006 beim Schnorcheln durch einen Stich des Stachelrochens. Seine Witwe und Kinder gedenken.

Er liebte Abenteuer in der Natur und ließ die ganze Welt daran teilhaben. Steve Irwin kam Krokodilen, Schlangen und Waranen so nahe wie kaum jemand anderer und begeisterte mit der TV-Dokuserie „The Crocodile Hunter“ auf Animal Planet. Dem Australier, der vor Gefahren nie zurückwich, wurde letztlich aber eine vergleichsweise harmlose Expedition im Great Barrier Reef zum Verhängnis.

Vor genau 20 Jahren starb der Gründer der Tierschutzorganisation „Steve Irwin Wildlife Foundation“ während Dreharbeiten für eine Dokumentation über Meerestiere. Beim Schnorcheln in flachem Wasser wurde er am 4. September 2006 von einem giftigen Kurzschwanz-Stachelrochen in die Brust gestochen. „Er hat ruhig zu mir aufgeschaut und gesagt: ‚Ich sterbe.‘ Und das war das Letzte, was er gesagt hat“, erinnert sich der Kameramann, der den Unfall hautnah mitverfolgte. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

1 / 4 Terri und Steve Irwin auf Krokodilfang © IMAGO/Photo:MPTV.net

Irwins Hinterbliebene – dazu zählen vor allem seine Frau Terri Irwin (62) sowie die beiden Kinder Bindi Sue (28) und Robert (22) – veranlassten daraufhin, dass die tragischen Unterwasseraufnahmen gelöscht werden. Steve Irwin, dessen Namen mittlerweile ein Fischereischutzschiff von Sea Shepherd und ein Stern am Hollywood Walk of Fame tragen, wurde nur 44 Jahre alt.

„Seine Liebe wird für immer weiterleben“

Anlässlich seines Todestages meldete sich Irwins Tochter Bindi Sue via Instagram mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. Sie war acht Jahre alt, als ihr Vater starb. „Vor 20 Jahren hat die Welt ihren leidenschaftlichsten und engagiertesten Naturschützer verloren“, schreibt sie. Für die Familie sei er ein „Superheld“. Irwins Vermächtnis sei nicht nur der Artenschutz, sondern Liebe.

Bindi Sue Irwin schreibt weiter, ihre fünfjährige Tochter schaue sich jeden Tag die Dokumentarfilme von „Opa Krokodil“ an – obwohl sie den Tierexperten freilich nie kennenlernen konnte. „Mein Vater hat einen so tiefgreifenden und bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er noch über Generationen hinweg nachwirken wird. Ich glaube von ganzem Herzen, dass seine Liebe für immer weiterleben wird“, ist Bindi Sue überzeugt. Ihr Bruder Irwin veröffentlichte ein Foto aus seiner frühen Kindheit, das ihn mit seinem Vater Steve zeigt. „Dein Vermächtnis bleibt für immer“, schreibt Robert Irwin darunter.

„Habe Abstand und Verständnis gewonnen“

Seine Witwe Terri Irwin, ebenfalls Naturforscherin, erklärte auf Instagram: „Auch nach 20 Jahren begleitet mich die Trauer noch immer wie mein Schatten. Mit der Zeit habe ich mehr Abstand und Verständnis gewonnen.“ Das Paar hatte einst den „Australia Zoo“ im Bundesstaat Queensland von Irwins Eltern übernommen. Terri Irwin führte ihn nach dem tödlichen Tauchunfall ihres Mannes alleine weiter.

Auftritt mit Sohn empörte

Steve Irwin stand für seine Nähe zu den Tieren jedoch auch in der Kritik mancher Umweltschützer. Er soll etwa verbotenerweise für Filmaufnahmen in der Antarktis zu eng mit Walen, Robben und Pinguinen interagiert haben. Dass er bei einem öffentlichen Auftritt im Jahr 2004 mit seinem erst wenige Wochen alten Sohn im Arm ein Krokodil fütterte, sorgte für Empörung. Irwin entschuldigte sich später dafür, versicherte aber auch, stets alles unter Kontrolle gehabt zu haben.

Unbestritten ist, dass Irwins Vermächtnis bis heute große Bedeutung hat – für viele US-Amerikaner galt er wegen seiner rund 15 Jahre vor der Kamera als der Inbegriff eines Australiers. Wobei ihm laut eigenen Aussagen der Tierschutz weit mehr am Herzen lag als seine weltweite Bekanntheit.