Benefizkonzert im Innenhof der Chance B in Gleisdorf lockte rund 100 Besucherinnen und Besucher an. Die Spenden kommen der Tagesförderstätte zugute.

Der Innenhof der Chance B in Gleisdorf wurde Ende August zur Konzertbühne. Rund 100 Besucherinnen und Besucher erlebten ein Benefizkonzert der Band „G’mischter Satz – Brass & Drum“, die mit Eigenkompositionen aus Jazz, Klassik, Volksmusik und Pop begeisterte. Der Abend stand ganz im Zeichen des guten Zwecks. Durch freiwillige Spenden sowie Trinkgelder aus dem Getränkeverkauf kamen insgesamt 1740 Euro zusammen.

© Chance B Maria Schadler (Standortleitung) mit Thomas Donnerer (Koordinator am Standort, am Bild rechts außen) und Kunden bei der Scheckübergabe

Der Erlös fließt in die Anschaffung einer neuen Pflegebadewanne für die Tagesförderstätte der Chance B in Gleisdorf. „Die bisherige Pflegebadewanne ist defekt und kann nicht mehr repariert werden. Wir nutzten sie sowohl für pflegerische Tätigkeiten als auch für Entspannungsbäder, die für manche Kunden ein festes Ritual sind. Daher freuen wir uns sehr über die große finanzielle Unterstützung, die uns dabei hilft, einen Teil der Kosten für die Neuanschaffung zu decken“, sagt Maria Schadler, Standortleitung der Chance B Tagesförderstätte.