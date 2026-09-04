Prämiertes Restaurant in Wolfsberg feiert Jubiläum

Nachdem er zwei Hauben im Schlosshotel Velden erkocht hatte, wagte der Lavanttaler Christian Kainz im Jahr 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit.

„Christian Kainz liebt die Vielseitigkeit, das zeigt auch seine Küche. Steaks in allen Größen werden auf dem Lavastein gegrillt, beliebt sind auch Thunfisch-Lasagne, Trüffel-Ravioli oder Schweinsbraten.“ Das steht im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2026 über „Kainz – das Restaurant“ in der Wolfsberger Innenstadt, das heuer 2 Gabeln und 88 Punkte einheimsen konnte.

Seit mittlerweile zehn Jahren verwöhnt der 41-Jährige in seinem Restaurant am Getreidemarkt die Gäste und feiert das Jubiläum am Sonntag, 6. September, ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Vor seiner Selbstständigkeit hat der Lavanttaler Spitzenkoch zwei Hauben mit 16 Punkten im Schlosshotel Velden erkocht.

Von einem eigenen Restaurant hat er immer schon geträumt. Doch ohne die Unterstützung seiner Familie, die überall tatkräftig mit anpackt, wäre das gar nicht möglich. „Die Personalsuche ist seit Jahren schwierig“, erklärt Christian Kainz, der deshalb vor drei Jahren sein Restaurant umgebaut hat: „Seitdem ist es gemütlicher eingerichtet und ein wenig kleiner, damit wir es auch mit weniger Personal schaffen.“ Geöffnet ist das Restaurant donnerstags bis sonntags.

© Privat Christian Kainz

Im Wintergarten und im Garten haben jeweils 35 Personen Platz, im Bar-Bereich rund 20 Gäste. „Nachdem die Gäste immer wieder gesagt haben, sie wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen, haben wir den Barbereich vor drei Jahren umgebaut. Hier kann jeder einfach nur ein Glas Wein trinken, aber natürlich bieten wir auch Snacks an, sollte jemand hungrig sein“, so Kainz, der mit fünf Helfern den gesamten Laden schupft.

© Privat So präsentiert sich der Wintergarten seit drei Jahren

Die Gastronomie habe sich gewandelt. „Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Ohne Essen anzubieten, sehe ich heutzutage keine Chance mehr, um mit einem Gastronomiebetrieb zu überleben. Die ,Tschecherei‘ oder das ,Huckenbleiben‘ nach dem Essen hat in den letzten Jahren komplett aufgehört. Das hat schon vor der Corona-Pandemie begonnen und danach war endgültig Schluss damit“, sagt Kainz.

„Aber Gott sei Dank kommen die Leute noch zum Essen, sind dann aber bald wieder weg. Früher wurde noch eher eine Flasche Wein oder nach dem Essen noch ein Gin oder ein Schnaps getrunken, aber das ist inzwischen wenig geworden. In Wolfsberg ist es aber auch sehr schwierig, ein Taxi zu bekommen“, spielt der Spitzenkoch auf das ewige Problem an, dass bei vielen Taxi-Nummern gar niemand abhebt, geschweige denn ein Taxi zu bekommen ist.

© Privat Der gemütliche Bar-Bereich