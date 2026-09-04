Voitsberg wurde beim Blumenschmuckbewerb zum zwölften Mal mit fünf Floras ausgezeichnet. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit stieß die Gemeinde bei den Nutzwasser-Ressourcen fast an ihre Grenzen.

Seit vielen Jahren prägt farbenfroher Blumenschmuck das Stadtbild von Voitsberg. Beim diesjährigen Landesblumenschmuckbewerb wurde die Stadtgemeinde bereits zum zwölften Mal mit der Höchstwertung von fünf Floras ausgezeichnet. „Das schafft niemand im Alleingang. Wir sind ein gutes Team, arbeiten hervorragend zusammen und bekommen die nötige Unterstützung von der Gemeinde“, sagt Günther Friedrich, Leiter des Bau- und Wirtschaftshofs.

Sein Team rund um Gärtnerin Renate Wagner-Riedl setzte und pflegte tausende Blumen und trotzte dabei der anhaltenden Trockenheit. „Es war sehr herausfordernd, da wir unsere Nutzwasser-Ressourcen auch für die Bewässerung der Grünanlagen und der Sportplätze des ASK Voitsberg benötigen. Aber wir sind zum Glück über die Runden gekommen“, sagt Friedrich. Die Stadt verzichtet beim Gießen bewusst auf Trinkwasser. Das Wasser für den Blumenschmuck wird aus dem Brunnen in der Ruhmannstraße sowie aus dem Nutzwasserteich nahe der Hundewiese gewonnen.

1 / 3 Impressionen von Voitsbergs Blumenpracht © Landesblumenschmuck

Dass sich der Aufwand lohnt, zeigen nicht zuletzt die vielen positiven Rückmeldungen. „Wir bekommen immer wieder Zuschriften von Menschen, die durch die Stadt fahren und uns zu dieser Blumenpracht beglückwünschen“, freut sich Friedrich. Finanzreferentin Christine Hemmer nahm die Auszeichnung in der Kategorie „Schönste Stadt“ in Knittelfeld entgegen.

Blühende Terrassen und Gärten

Im Einzelbewerb wurden Maria Rumpf aus Bärnbach sowie Ingeborg und Willibald Purker aus Geistthal-Södingberg für ihren prächtigen Balkon-, Terrassen- und Fensterschmuck mit Gold ausgezeichnet. Manfred Rumpf aus Bärnbach erhielt ebenfalls Gold für sein Haus mit blühendem Vorgarten.

In der Kategorie „Beherbergung und Bewirtung“ wurde Martha Reischl vom Oskar-Schauer-Haus auf der Terenbachalm in Maria Lankowitz mit fünf Floras prämiert. „Ich mache den Blumenschmuck vor allem für unsere Gäste. Sie sollen sich bei uns willkommen fühlen und die besondere Atmosphäre am Sattelhaus genießen“, sagt die beliebte Hüttenwirtin. Für sie war die Auszeichnung besonders emotional, da viele ihrer Blumen durch das Hagelunwetter am 2. September in Mitleidenschaft gezogen wurden.