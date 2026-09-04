Weißes Haus verpackt Trumps Politik in Online-Spiele

Das Weiße Haus hat die Politik von US-Präsident Donald Trump in einen Online-Spielautomaten übersetzt. In Anlehnung an die frühen Videospiele in Spielhallen bietet die Regierungszentrale auf ihrer Homepage unter dem Titel "Arcade" mehrere Spiele im grob pixeligen Retro-Design an, die die zentralen Themen der US-Regierung aufgreifen. Gleich zwei Spiele inszenieren Trumps Politik gegen irreguläre Einwanderung und die Sicherung der Grenze zu Mexiko.

© APA/AFP/Brendan SMIALOWSKI Weißes Haus präsentiert Videospiele zu Migration und Grenzsicherung