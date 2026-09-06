Mit dem heurigen Schulstart beginnen auch in Kärnten zahlreiche Quereinsteiger ihren Weg als Lehrer. Wir haben mit vier von ihnen gesprochen.

Fast jeder sechste Neu-Lehrer in Kärnten ist ein Quereinsteiger. Sie helfen, den Unterricht abzusichern und bringen Erfahrungen aus anderen Berufen mit. Vier Quereinsteiger erzählen, was sie antreibt und was sie mitbringen.

Schüler schon vorab kennenlernen

„Kinder brauchen Beziehungsarbeit – auch im schulischen Kontext", sagt Sam Höfler (28). Der Klagenfurter hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert, ist ausgebildeter Sozialpädagoge und hat zuletzt drei Jahre im Josefinum in Viktring gearbeitet. Nun übernimmt er an der MS Nötsch eine Time-out-Klasse mit maximal sechs Schülern. Sie können aus unterschiedlichen Gründen nicht am Regelunterricht teilnehmen, brauchen mehr Ruhe und individuelle Betreuung. Ziel ist, sie in der Schule zu halten und möglichst wieder in eine Regelklasse zu integrieren.

© Privat Sam Höfler mit seinem Vater bei der Sponsion

Für Höfler ist das genau sein Bereich. Er hat mit belasteten und traumatisierten Kindern gearbeitet und schreckt, laut eigener Aussage, nicht vor schwierigen Themen zurück. Vor dem Schuljahr war es Höfler wichtig, seine Schüler bereits vorab kennenzulernen. Sein Versprechen: „Egal, was passiert, ich lasse euch nicht im Stich.“ Sein Ziel: „Dass ein Kind einmal zu mir sagt: Ich komme gerne in die Schule.“

Parallel absolviert Höfler den Hochschullehrgang in Graz und startet aktuell an der Pädagogischen Hochschule Kärnten in die intensive Lehramtsvorbereitung.

Body-Percussion für die Schüler

Auch Carmen Kommetter (30) kommt aus einem anderen pädagogischen Umfeld. Sie hat Musiktherapie und Musikwissenschaften studiert und arbeitet weiterhin drei Tage pro Woche als Musiktherapeutin im Psychiatrischen Therapiezentrum in Villach. Seit 2022 unterrichtet sie zusätzlich zwei Tage pro Woche Musik an der MS Lind. Lehrerin wollte sie eigentlich schon als Kind werden – der Quereinstieg machte es möglich.

© Privat Carmen Kommetter hat Musiktherapie und Musikwissenschaften studiert

Fünf Jahre Kinderbetreuung im Hotel haben sie auf Lautstärke und Stress vorbereitet. Auch aus der Musiktherapie bringt sie Methoden mit. Wird es in der Klasse besonders unruhig, setzt sie etwa auf Body-Percussion, um die Aufmerksamkeit wieder zu bündeln und die Kinder zurück ins Hier und Jetzt zu holen.

Kommetter hat vor allem eines gelernt: „90 Prozent des Unterrichts entwickeln sich anders als geplant.“ Von fünf vorbereiteten Dingen würden oft nur zwei umgesetzt. Wenn die Kinder etwa am Klavier experimentieren, könne man sie nicht einfach stoppen. Dann braucht es Spontaneität und Kreativität. Der Wechsel zwischen den Berufen sei herausfordernd, aber spannend. Im Lehrberuf möchte sie bleiben.

Vom Spitzensport ins Klassenzimmer

An derselben Schule unterrichtet Mojca Aschbacher-Cuznar (50) seit acht Jahren. Die gebürtige Slowenin war professionelle Skirennläuferin, arbeitete als Ski-Trainerin und betreute Kinder im Internat. Heute unterrichtet sie acht Klassen in Sport, im Winter ist sie parallel als Skilehrerin in Bad Kleinkirchheim tätig.

© Privat Mojca Aschbacher-Cuznar war professionelle Skirennläuferin

Ihre sportliche Erfahrung bringt sie ein – etwa im Bereich des Mental-Trainings oder der Sportakrobatik. Seit drei Jahrzehnten arbeitet sie mit Menschen aller Altersklassen im Sport. Als Quereinsteigerin, sagt sie, bringe man neue Perspektiven mit. Auch von den Kollegen lerne man. Und man müsse akzeptieren: „Nicht jeder ist für jeden Sport gemacht.“ Auf die individuellen Stärken und Grenzen der Kinder einzugehen, gehört für sie dazu.

Der Pharmazeutiker als Lehrer?

Für Ralph Wolf Gatternig (45) ist das Klassenzimmer derzeit noch eine Möglichkeit: Der Familienvater aus dem Bezirk Villach-Land hat im vergangenen Jahr die Zertifizierung für den Quereinstieg absolviert und ist damit für die Fächer Chemie und Ernährungslehre zugelassen. Mit dem Gedanken, künftig als Lehrer zu arbeiten, hat er sich bereits beschäftigt. Derzeit ist er jedoch wieder in seinem bisherigen Beruf in der pharmazeutischen Industrie tätig.

Gatternig studierte Ernährungswissenschaften in Wien und arbeitet in der Qualitätskontrolle eines pharmazeutischen Betriebs. Am Unterrichten reizt ihn vor allem die Vermittlung von Wissen: „Wenn du etwas verstehen willst, lehre es.“ Er findet es inspirierend, Erklärungen so lange zu bearbeiten, bis sie einfach und klar sind. Auch die Möglichkeit, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, spricht ihn an.

© Privat Ralph Wolf Gatternig ist derzeit wieder in seinem bisherigen Beruf in der pharmazeutischen Industrie tätig

Mit dem Lehrplan hat er sich bereits beschäftigt und Stoffgebiete mithilfe von Fachbüchern, Online-Quellen und auch KI aufgearbeitet. Respekt hat er vor den Fähigkeiten, die man im Schulalltag entwickeln müsse – etwa Pragmatismus und Resilienz.

Was muss ein Lehrer können?

Der Quereinstieg verändert damit nicht nur die Lebensläufe der Lehrer. Er verändert auch ein Stück weit den Blick darauf, was ein guter Lehrer mitbringen muss. Fachwissen und pädagogische Ausbildung sind das Fundament – aber manchmal sitzt die wertvollste Erfahrung bereits in einem ganz anderen Kapitel des Lebens.