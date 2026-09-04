Scheifling: Wo alte Schätze neue Besitzer finden

Seit 17 Jahren gibt es das „Nostalgie & Antik“. In Scheifling bietet Petra Berger ausgewählte Antiquitäten auf 600 Quadratmetern.

Petra Berger liebt Dinge, die Geschichten erzählen. Die Leidenschaft für alte Schätzchen und Schätze war schon seit Kindheitstagen da – und wurde so groß, dass die Murtalerin beschlossen hat, selbst Flohmärkte auf die Beine zu stellen. „Das fand einen enormen Anklang“, erzählt Berger, die früher ein Cafe geführt und eines Tages beschlossen hat, die Branche zu wechseln. „Ich wollte mein eigenes Antikgeschäft eröffnen“, so Berger. So entstand vor 17 Jahren das „Nostalgie & Antik“. Zuerst war man in Unzmarkt-Frauenburg ansässig. Seit 2019 befindet sich das Geschäft an bester Adresse, direkt neben der B 317, in Scheifling.

„Viele kennen das Geschäft zumindest vom Vorbeifahren“, sagt Berger. Wer stehen bleibt und eintritt, taucht ein in eine Welt voller Antiquitäten und Raritäten, liebevoll in Szene gesetzt. „Für mich ist es wichtig, ausgewählte und hochwertige Stücke anzubieten“, so die Geschäftsführerin, die ständig im Einsatz ist. Ein Kunde nach dem anderen kommt in den Laden – eine junge Frau holt einen Lampenschirm ab, eine andere Dame stöbert durch das Geschäft, während zwei Herren auf der Suche nach Porzellan sind.

© KLZ / Michaela Egger Petra Berger mit Porzellan aus dem Haus Karl Knoll Karlsbad

Wege und Wissen

„Wir haben uns einen Namen gemacht und einen großen Kundenstock“, berichtet Petra Berger. Eine kleine Werkstätte, in der Antiquitäten restauriert werden, ist an das Geschäft ebenfalls angeschlossen. Auch online wird gehandelt – bis nach China. „Eine alte Rechenmaschine haben wir an die Universität Shanghai verkauft“, schmunzelt die Zeltwegerin, die sich ihr Wissen in vielen Stunden auf unterschiedlichen Wegen angeeignet hat. „Man muss schließlich wissen, wovon man spricht!“ Aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Vertretern aus diesem Bereich sei wichtig: „Wir haben ein gutes Netzwerk“, sagt Petra Berger. Viele Kundinnen und Kunden würden einfach nur ins Geschäft kommen, um bei ihr eine Expertise einzuholen: „Man hat oft Dinge daheim und kann nicht einschätzen, welchen Wert sie haben.“

Ihre Lieblingsepoche ist der Jugendstil. Auch aus dieser Zeit finden sich natürlich einige Schätzchen auf der rund 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. „Mir ist vor allem das Wohlfühlambiente in dem Geschäft wichtig“, betont Berger.

Ihr eigenes Zuhause sei eine Mischung aus modernem Wohnen und historischen Stücken: „Vereinzelte Antiquitäten werten moderne Räume auf“, ist die 56-Jährige überzeugt.

Fotos aus dem Geschäft