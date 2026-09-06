Ursula Horvath: „Kunst muss weit gehen und muss es dürfen“

Liebe Ursula Horvath, wie läuft es im Kunsthaus Mürz im großen Umbau? URSULA HORVATH: Mit dem Umbau geht es gut voran. Die unglaublich neue Technik beginnt zu laufen, die Restaurierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, jetzt ist die Innenausstattung an der Reihe, mit neuen Bühnenelementen, die Technik wird erneuert; Mitte Oktober kommt die neue Bestuhlung im Webern-Saal und mit Ende des Jahres soll und muss alles abgeschlossen sein.

Wie anstrengend war es, das Veranstaltungsprogramm auf einer fortlaufenden Baustelle weiterzuführen? Es war natürlich anstrengend, aber unmittelbar waren nicht alle ständig damit konfrontiert, weil unser Büro sich nicht im Kunsthaus befindet. Das Team, das direkt im Kunsthaus arbeitet, hat – wie schon so oft – wieder einmal gezaubert, damit alles reibungslos funktioniert.

Seit vielen Jahren steht das Kunsthaus Mürz für anspruchsvolles Kulturprogramm, das man normalerweise höchstens in Wien suchen würde. Woher kommt dieser hohe Anspruch? Ich habe kürzlich über eine oberösterreichische Kulturinitiative gelesen: „Inseln der Urbanität in der Region schaffen.“ Dieser Satz würde auch gut fürs Kunsthaus Mürz passen. Der hohe Anspruch war von Beginn an da und hat sich wie ein roter Faden weitergezogen. Robert Lotter hat sich diesen Anspruch regionsübergreifend übergestülpt, ausgehend von der Mürztaler Werkstatt des Hans-Werner Henze. Das Zusammenwirken der besten Kräfte der Region mit internationalen Künstlern ist das zentrale Wesen des Kunsthauses.