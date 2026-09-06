Ursula Horvath: „Kunst muss weit gehen und muss es dürfen“
Der Name Ursula Horvath ist untrennbar mit dem Kunsthaus Mürz verbunden. Wie die Kulturmanagerin tickt und was die großen Herausforderungen im Kulturbetrieb sind, erklärt sie im Gespräch.
Liebe Ursula Horvath, wie läuft es im Kunsthaus Mürz im großen Umbau?
URSULA HORVATH: Mit dem Umbau geht es gut voran. Die unglaublich neue Technik beginnt zu laufen, die Restaurierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, jetzt ist die Innenausstattung an der Reihe, mit neuen Bühnenelementen, die Technik wird erneuert; Mitte Oktober kommt die neue Bestuhlung im Webern-Saal und mit Ende des Jahres soll und muss alles abgeschlossen sein.
Wie anstrengend war es, das Veranstaltungsprogramm auf einer fortlaufenden Baustelle weiterzuführen?
Es war natürlich anstrengend, aber unmittelbar waren nicht alle ständig damit konfrontiert, weil unser Büro sich nicht im Kunsthaus befindet. Das Team, das direkt im Kunsthaus arbeitet, hat – wie schon so oft – wieder einmal gezaubert, damit alles reibungslos funktioniert.
Seit vielen Jahren steht das Kunsthaus Mürz für anspruchsvolles Kulturprogramm, das man normalerweise höchstens in Wien suchen würde. Woher kommt dieser hohe Anspruch?
Ich habe kürzlich über eine oberösterreichische Kulturinitiative gelesen: „Inseln der Urbanität in der Region schaffen.“ Dieser Satz würde auch gut fürs Kunsthaus Mürz passen. Der hohe Anspruch war von Beginn an da und hat sich wie ein roter Faden weitergezogen. Robert Lotter hat sich diesen Anspruch regionsübergreifend übergestülpt, ausgehend von der Mürztaler Werkstatt des Hans-Werner Henze. Das Zusammenwirken der besten Kräfte der Region mit internationalen Künstlern ist das zentrale Wesen des Kunsthauses.
Das hochkarätige Angebot wird auch vom Publikum angenommen?
Entscheidend ist, dass wir ein Mehrspartenhaus sind. Schwierig wäre es, wenn wir nur die Bildende Kunst hätten, aber durch die unterschiedlichen Programminhalte trägt immer wieder einmal eine Veranstaltung die andere. Dadurch können wir uns immer wieder einmal getrauen, Programme zu machen, bei denen wir wissen, dass sie schwieriger angenommen werden. Unsere zentrale Frage ist stets, wie schaffen wir es, die Inhalte den Menschen in der Region zu vermitteln, ohne an Qualität zu verlieren. Ungemein hilfreich dabei ist die unendliche Begeisterung meines Teams.
Zur Person
Ursula Horvath, aufgewachsen in Hönigsberg, ist Geschäftsführerin der Kunsthaus Mürz GmbH in Mürzzuschlag. Sie ist seit Dezember 1994 im Kunsthaus tätig, prägt dort seit September 1998 die Bereiche Bildende Kunst und Architektur maßgeblich und leitet das Haus als Geschäftsführerin seit dem Jahr 2000.
Wie lässt sich so ein Programm abseits des Kultur-Mainstreams finanzieren?
Es hat Zeiten gegeben, in denen es leichter war. Ich durfte sie noch ein wenig miterleben, wie ich Mitte der 1990er-Jahre ins Kunsthaus gekommen bin. Dass es aktuell der Wirtschaft nicht gut geht, ist ebenso wenig hilfreich wie der Sparkurs bei Bund, Land und Gemeinden. Ich bin Optimistin und glaube, dass sich die Welt alsbald wieder in eine bessere Zukunft dreht. Angst ist ein schlechter Partner. Das Kunsthaus wurde stets nach guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Trotz des Sparkurses ist und bleibt die Stadt Mürzzuschlag mit Bürgermeister Karl Rudischer ein wichtiger, treuer und verlässlicher Partner.
Wie sind Sie selbst eigentlich auf die Kunst gekommen? Und wie zum Kunsthaus?
Mein Mann und ich haben uns bewusst für die Region, fürs Mürztal, entschieden. Für mich war klar, dass ich nach dem Kunstgeschichte-Studium in Graz wieder zurückkomme, wohl bewusst, dass es schwierig sein wird, hier einen adäquaten Job zu bekommen. So habe ich mich kurzentschlossen im Büro des Kunsthauses vorgestellt, aber es hat keinen Job für mich gegeben. Über eine Annonce in der Kulturzeitschrift „gach“ des Christian Hölbling bin ich auf die Musikschule Mürzzuschlag gekommen, die für Künstlerbetreuung eine Mitarbeiterin sucht. Ich durfte dann für Musikschuldirektor Ernst Smole den Postversand erledigen, bin Plakatieren gegangen und habe bei verschiedensten Workshops die Künstlerinnen und Künstler im Kunsthaus betreut. Und so bin ich langsam ins Kunsthaus hineingewachsen. Seit 1994 bin ich also hier tätig. Ich möchte die Zeit jedoch nicht missen, in der ich plakatiert habe und die Post ausgeschickt habe. Somit kenne ich alle Sparten eines Kulturbetriebs.
Die ewige Frage: Wie weit darf Kunst Ihrer Ansicht nach gehen?
Kunst muss weit gehen. Und sie muss es dürfen. Kunst muss aufwecken, aufrütteln, es muss zum Denken anregen. Aus diesem Grund bin ich schon sehr neugierig auf das neue Jelinek-Stück „Unter Tieren“, das ab September im Burgtheater zu sehen sein wird. Übrigens Elfriede Jelinek wird heuer 80 Jahre alt und dazu gibt es mit „Dialoge“ am 4. Oktober einen Jelinek-Schwerpunkt im Rahmen des Brücken-Festivals.
Gibt es einen Künstler, den Sie liebend gerne ins Kunsthaus holen würden – wobei ein Lars Eidinger und ein Tobias Moretti heuer eh schon hier waren?
Wenn es diesen berühmten Geldsack geben würde, aus dem ich schöpfen könnte, dann würde ich das Geld viel lieber im Sinne des Fair-Pay-Gedanken besser auf alle Künstler verteilen. Damit könnte man Proben absichern und die Veranstaltungen noch besser durchmischen.