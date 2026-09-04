Vogelgrippe bedroht Australiens einzigartige Tierwelt

Erst waren es einzelne kranke Zugvögel an Australiens Küsten. Dann wurden es immer mehr. Inzwischen ist klar: Die Vogelgrippe ist in Down Under als letztem Kontinent der Welt nicht nur angekommen. Aus der reinen "Vogelgrippe" wird zunehmend ein Problem für die Wildtiere insgesamt. Anfang September waren laut den Behörden bereits 460 positive Fälle des hochpathogenen H5-Virus registriert. Betroffen sind auch endemische Vogelarten, darunter Eilseeschwalben und Silberkopfmöwen.

© APA/AFP H5-Virus wurde schon bei heimischen Vögeln und Säugetieren gefunden