Innerhalb der Ausschreibungsfrist konnte kein Schulleiter für die Volksschule Kötschach-Mauthen gefunden werden. Die Bildungsdirektion Kärnten gibt Entwarnung – eine Lösung sei in Arbeit.

Während Kärntner Schüler und Schülerinnen ihre letzten Ferientage in Freibädern verbringen oder sich mit einer Nachhilfe auf das neue Schuljahr vorbereiten, steht die Kärntner Bildungsdirektion vor anderen Schwierigkeiten. Können alle noch offenen Stellen pünktlich zum Schulstart besetzt werden?

Die Personalsituation wirft nicht nur bei Eltern einige Fragen auf, sondern auch bei potenziellen Bewerbern. Einer von ihnen wandte sich per Leserbrief an die Redaktion und berichtete von einem langwierigen Bewerbungsverfahren für den Direktorenposten an der Volksschule Kötschach-Mauthen. Auf Nachfrage wird seitens der Bildungsdirektion Kärnten jedoch erklärt, dass es „innerhalb der Ausschreibungsfrist keine einzige Bewerbung für die Schulleitung“ gegeben hätte.

Voraussichtlich werden alle Stellen besetzt

Demnach konnte also keine Schulleitung gefunden werden. In solchen Fällen sei es üblich, dass die dienstälteste Lehrperson die Schulleitung übernimmt. Erste Gespräche würden bereits stattfinden. Eine „Problemregion“ beziehungsweise einen „akuten Fachkräftemangel“ gäbe es jedoch nicht. „Die Besetzung der in der Ausschreibung vom 21. August veröffentlichten Planstellen ist in Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass wie in den Jahren zuvor alle offenen Stellen besetzt werden können“, zeigt sich die Bildungsdirektion Kärnten optimistisch. Ein Rückblick zeigt: Vor einem Jahr waren nur wenige Wochen vor Schulstart 108 Stellen in Allgemeinbildenden Pflichtschulen in Kärnten ausgeschrieben. Pünktlich zum Schulstart konnten alle besetzt werden.

Voraussetzungen für potenzielle Kandidaten sind im Lehrerdienstrecht gesetzlich vorgegeben. Dementsprechend muss die einzurichtende Begutachtungskommission zu zwei Sitzungen zusammenkommen. In der ersten Sitzung entscheidet sie, welche der Bewerberinnen und Bewerber die gesetzlich vorgesehenen Ausschreibungskriterien erfüllen. Diese werden dann zu einer zweiten Sitzung eingeladen, in welcher sie ihre Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen präsentieren und Fragen der Kommissionsmitglieder beantworten. Ob das Vorgehen zum Erfolg führt, wird sich spätestens am 14. September zeigen.