US-Prozess wegen Kindstötungen: Kritik der Verteidigung

In dem viel beachteten US-Prozess gegen eine mutmaßliche Kindsmörderin hat die Verteidigung einem Jury-Mitglied vorgeworfen, ein Urteil zu blockieren. Dieser eine Geschworene weigere sich, die vom Richter erteilten Anweisungen hinsichtlich "berechtigten Zweifels" an der Schuldfähigkeit der Angeklagten Lindsay C. zu befolgen, sagte deren Anwalt Kevin Reddington am Donnerstag in Plymouth im Bundesstaat Massachusetts. Er beantragte daher, das Jury-Mitglied auszuschließen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Viel Auflauf rund um den Prozess in den USA