Feuerwehr Arnfels befreite Hund aus misslicher Lage

Beim Versuch, über einen Zaun zu springen, blieb der Vierbeiner hängen und verletzte sich. Mittlerweile befindet er sich auf dem Weg der Besserung.

Der gerettete Hund befindet sich nach einer Operation auf dem Weg der Besserung.

In eine missliche Lage brachte sich ein Hund im Gemeindegebiet von Arnfels. Beim Versuch, über einen Zaun zu springen, blieb der Vierbeiner an einer Eisenstange hängen und verletzte sich. Da sich das Tier aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Arnfels alarmiert.

Die behutsam vorgehenden Feuerwehrleute konnten den Hund relativ rasch befreien. Aufgrund seiner Verletzung wurde er nach der Rettung zu einem Tierarzt gebracht, wo eine Operation durchgeführt wurde. Erfreulicherweise befindet sich der Hund mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung.