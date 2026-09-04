Landwirt verunfallte mit dem Hoflader in Nußdorf-Debant

Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall am Donnerstag mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Am Donnerstag lenkte gegen 8.30 Uhr ein 57-jähriger Österreicher einen Hoflader in Nußdorf Debant auf einer sehr steilen Wiesenfläche. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte in der Folge über eine Mauer. Dabei zog sich der 57-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.