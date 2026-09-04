Brucker Vespatreffen sammelte 9.000 Euro für den guten Zweck

Hunderte Fans des italienischen Kultrollers versammelten sich im Juli zum Vespatreffen am Brucker Hauptplatz. Die dabei gesammelten Spenden wurden jetzt übergeben.

Gemeinsam mit Verantwortlichen des Schützenvereins, Rotary-Clubs und des Charity-Clubs übergab der Vespaclub Bruck die stolze Spendensumme

Mit seinem italienischen Charme bietet der Brucker Koloman-Wallisch-Platz seit Jahren das ideale Ambiente für die Treffen des Brucker Vespaclubs. Auch zur neunten Ausgabe im Jubiläumsjahr – der italienische Kultroller wurde heuer 80 Jahre alt – versammelten sich zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Vespen am Hauptplatz ein, um dort der gemeinsamen Leidenschaft zu frönen und eine Ausfahrt zu tätigen.

Im Zuge dessen wurde ebenfalls wieder mit dem Verkauf von Glückslosen Geld für einen guten Zweck gesammelt. Auch der Brucker Schützenverein (1700 Euro), der Rotary-Club Bruck-Kapfenberg (1000 Euro) und der R.U.M. Charity-Club Kapfenberg (1000 Euro) spendeten eigene Beiträge, sodass man letztendlich einen stolzen Spendenscheck in Höhe von 9.000 Euro an Bedürftige aus der Region übergeben konnte.

Das gesammelte Geld geht dabei an Leone Brückler aus Kapfenberg, die an einer seltenen Herzrhythmusstörung leidet, und an die 15-jährige Sanni Filzwieser aus Krieglach, die am Erschöpfungssyndrom ME/CFS erkrankt ist.