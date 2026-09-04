Am 6. September gibt es wieder Möbel, Waschmaschinen, Kleidung, Spielzeug und allerhand mehr beim Fetzenmarkt im Rüsthaus der FF Köppling.

Wer gerade im Ortsgebiet von Söding-St. Johann unterwegs ist, dem dürften in zahlreichen Vorgärten Couches, Gerätschaften und allerhand sonstige Gebrauchtwaren auffallen. Der Grund: Am Sonntag, 6. September, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Köppling wieder ihren beliebten Fetzenmarkt und ist dieser Tage schon unterwegs, um alle Sachspenden dafür einzusammeln. Der Erlös der Verkäufe wird direkt in die Feuerwehr reinvestiert – in Fahrzeuge, Ausrüstung oder die Jugendausbildung. Los geht es am Sonntag bereits ab 7 Uhr beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Auch für Speis und Trank ist gesorgt.