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Am Sonntag findet der große Fetzenmarkt der FF Köppling statt
Am 6. September gibt es wieder Möbel, Waschmaschinen, Kleidung, Spielzeug und allerhand mehr beim Fetzenmarkt im Rüsthaus der FF Köppling.
Wer gerade im Ortsgebiet von Söding-St. Johann unterwegs ist, dem dürften in zahlreichen Vorgärten Couches, Gerätschaften und allerhand sonstige Gebrauchtwaren auffallen. Der Grund: Am Sonntag, 6. September, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Köppling wieder ihren beliebten Fetzenmarkt und ist dieser Tage schon unterwegs, um alle Sachspenden dafür einzusammeln. Der Erlös der Verkäufe wird direkt in die Feuerwehr reinvestiert – in Fahrzeuge, Ausrüstung oder die Jugendausbildung. Los geht es am Sonntag bereits ab 7 Uhr beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Auch für Speis und Trank ist gesorgt.