Mayr-Melnhof Holz in Gaishorn hatte doppelt Grund zu feiern

Seit 35 Jahren besteht der Standort, seit 2001 ist er Teil des Unternehmens. Mit Festzelt und Führungen wurde der Festtag begangen.

Eigentümerfamilie, Vorstands- sowie Aufsichtsratsmitglieder und der Gaishorner Bürgermeister waren mit von der Partie

Am Freitag stand beim Holzverarbeitungsbetrieb Mayr-Melnhof Holz in Gaishorn ausnahmsweise einmal die Produktion still, denn es gab Grund zu feiern: Seit 35 Jahren besteht der Standort, 2001 wurde die damalige Systemholz AG von Mayr-Melnhof Holz übernommen. Das nahm man zum Anlass, ein Jubiläumsfest zu veranstalten.

Eigentümer Franz Mayr-Melnhof-Saurau war mit seiner Frau Patricia und Sohn Franz Antonius mit von der Partie. Die Unternehmensgruppe befindet sich seit der sechsten Generation in Familienbesitz. Der Dank des Eigentümers galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, „die Tag für Tag mit Herzblut, Know-how, Teamgeist und Fleiß dafür sorgen, dass diese erfolgreiche Unternehmensgeschichte positiv weitergeht“.

Bedeutender Arbeitgeber in der Region

Begonnen hat alles vor 35 Jahren mit 16 Mitarbeitern, über die Zeit hat sich der Holzverarbeitungsbetrieb zu einem Unternehmen mit 281 Beschäftigten entwickelt. „Früher mussten die meisten in andere Orte pendeln, um zu arbeiten. Jetzt ist es umgekehrt, viele Leute kommen nach Gaishorn, um hier ihr Geld zu verdienen“, erzählte der Gaishorner Bürgermeister Werner Haberl.

1 / 10 Bürgermeister Gaishorn Werner Haberl, Betriebsleiter MM Holz Gaishorn Markus Thier, CEO MM Holz Holding Richard Stralz, Franz Antonius Mayr-Melnhof-Saurau, Patricia Mayr-Melnhof-Saurau, Franz Mayr-Melnhof-Saurau, CFO MM Holz Holding Michael Wolfram, Aufsichtsrat Franz Rappold, Geschäftsführer MM Holz Gaishorn Bernhard Waldner © Artur Cisar-Erlach

Er ist stolz, sei doch Mayr-Melnhof nicht nur Arbeitgeber, sondern auch aktiver Teil der Gemeinde und ein „verlässlicher Partner, der in die Zukunft investiert und Lehrlinge ausbildet“.

Breites Holzsortiment

Von Anfang an wurde am Standort in Gaishorn Brettschichtholz produziert. „Im Jänner 2008 durfte ich dann das erste Brettsperrholzwerk eröffnen“, erzählte Eigentümer Mayr-Melnhof-Saurau. In den Jahren 2012/2013 habe das Unternehmen eine schwere Krise durchmachen müssen, die jedoch dank „des Zusammenhalts des Teams vor Ort“ überwunden werden konnte.

Heute werden hier Schnittholz, Brettschichtholz für Träger, Stützen, Decken und Blockhausprofile sowie Brettsperrholz für tragende Wände und Decken produziert. „Das Holz dafür stammt zu 80 Prozent aus dem Mayr-Melnhof Sägewerk in Leoben“, so der Eigentümer weiter.

1 / 4 Den Gästen wurde auch ein Blick ... © KLZ/ Lena Haslinger

Werksführungen, Hüpfburg und Live-Musik

Neben Live-Musik, Kinderprogramm und Verpflegung wurden den Gästen an diesem Tag auch Werksführungen geboten. „Wir wollten damit den Familien unserer Mitarbeiter die Möglichkeit geben, die Arbeitsplätze zu besichtigen", sagte Sonja Maria Hiebler-Liebminger, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Auch die Eigentümerfamilie sowie Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats warfen einen Blick in die Produktionswerke.