Explosion bei Hochzeit im Iran wohl durch US-Munition

Bei einer Explosion auf einer Hochzeitsfeier im Süden des Iran sind am Montag nach Angaben von Menschenrechtsgruppen vier Menschen getötet und mindestens 68 weitere verletzt worden. Einer Analyse von Waffenexperten zufolge handelte es sich bei der Explosion in der Kleinstadt Kuhestak wahrscheinlich um den direkten Einschlag von Munition aus US-Produktion. Die USA untersuchen nach Angaben von Vizepräsident JD Vance die Berichte über einen tödlichen Raketeneinschlag.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Vance: USA untersuchen tödlichen Vorfall