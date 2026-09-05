Neuer Bericht des Österreichischen Integrationsfonds zeigt: In Kärnten liegt der Anteil ausländischer Schüler bei 14,8 Prozent, in der Steiermark bei 16,7.

Das Ende der Ferien nähert sich. Im Osten beginnt die Schule am kommenden Montag wieder. In Kärnten und der Steiermark beginnt sie eine Woche darauf. Der Österreichische Integrationsfonds hat zum Schulbeginn die aktuellsten Zahlen aus dem Bereich „Schule und Integration“ veröffentlicht. Demnach ist der Anteil ausländischer Schüler auf 21 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2006/2007 lag diese Zahl bei 9,2 Prozent.

Auch in Kärnten und der Steiermark ist dieser Trend – wenn auch geringer als in der Bundeshauptstadt – deutlich bemerkbar. Der Integrationsfonds weist für Kärnten einen Ausländeranteil von 14,8 und für die Steiermark von 16,7 Prozent aus. Dass Wien anders ist, zeigt sich auch innerhalb der Zwei-Millionen-Stadt.

Während in der Inneren Stadt 22 Prozent ausländische Staatsbürger in den Klassen sitzen, sind es zum Beispiel in Favoriten schon 74 Prozent. Mit dem Anstieg ausländischer Schüler erhöht sich auch der Anteil diverser Religionsbekenntnisse. In Wiener Pflichtschulen nähert sich der Anteil muslimischer Mitschüler der 50-Prozent-Marke. Je nach Schultyp gibt es hier allerdings deutliche Unterschiede. Bei Mittelschulen liegt der Wert bei 49 Prozent, in Polytechnischen Schulen bei 47 Prozent, in Volksschulen bei 39 Prozent. Zum Vergleich: Schülerinnen und Schüler in Volksschulen, die einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören, machen mit 31 Prozent einen geringeren Anteil aus. 26 Prozent sind ohne Bekenntnis.

Die Zahlen steigen Jahr für Jahr

Im Zehn-Jahres-Vergleich zeigen die Zahlen für Kärnten und die Steiermark kontinuierliche Anstiege. So hat der Integrationsfonds für das Schuljahr 2014/15 in Kärnten 6304 Schülerinnen und Schüler und für die Steiermark 13.468 solche mit ausländischer Staatsbürgerschaft erfasst. Zehn Jahre später waren es 10.069 bzw. 24.816. Relativ ist der Anteil damit von 8,9 auf 14,8 Prozent in Kärnten und von 9,3 auf 16,7 Prozent in der Steiermark gestiegen.

In etwas geringerem Ausmaß hat sich der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit nicht-deutscher Umgangssprache entwickelt. Das hängt auch mit dem Zuzug von Menschen aus Deutschland zusammen. Im Schuljahr 2014/15 hat das 12,5 Prozent in Kärnten und 13,8 Prozent in der Steiermark betroffen. Innerhalb von zehn Jahren ist der Anteil auf 16,8 bzw. 18,3 Prozent gestiegen.