Vier Einsätze innerhalb von 45 Minuten für Villacher Feuerwehr

Die Hauptfeuerwache Villach rückte am Donnerstagabend zu vier Einsätzen aus. Auch die Rettung eines jungen Katers musste gemeistert werden.

Es war ein einsatzreicher Donnerstagabend für die Hauptfeuerwache Villach: Zu insgesamt vier Einsätzen innerhalb von nur 45 Minuten mussten mehrere ihrer Teams nahezu gleichzeitig ausrücken.

Angebrannte Speisen

Den Auftakt machte gegen 18.45 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Villacher Seniorenheimes. Vor Ort konnte der Löschzug der Hauptfeuerwache rasch feststellen, dass angebrannte Speisen für das Auslösen der Brandmeldeanlage verantwortlich waren. Niemand wurde bei diesem Einsatz verletzt.

Zwei weitere Einsätze

Während die Einsatzkräfte dann kurz vor dem Abrücken standen, erfolgte bereits die nächste Alarmierung. In der Villacher Innenstadt schlug in einer Wohnung im ersten Stock ein Heimrauchmelder an. „Über eine Leiter gelangte ein Feuerwehrmann auf den Balkon und konnte durch die offene Balkontüre die Wohnung betreten“, schildert Einsatzleiter Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach, die Situation.

In der Wohnung konnte schließlich festgestellt werden, dass der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund Alarm geschlagen hatte. Der Mieter war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu Hause. Der vermutlich schadhafte Rauchmelder wurde von den Einsatzkräften infolge demontiert. Anschließend wurde der Einsatz an die Polizei übergeben, die versuchte, den Besitzer zu verständigen.

Erneut war der Einsatz noch nicht beendet, als bereits das nächste Team der Hauptfeuerwache Villach angefordert wurde: Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückten Einsatzkräfte in den Stadtteil Lind aus.

Nacho von Baum gerettet

Und als wäre das nicht schon genug gewesen, folgte kurz darauf eine vierte Einsatzmeldung der Feuerwehrleitstelle: Eine Katze sei nämlich von einem Baum zu retten. So rückten die Einsatzkräfte mit einem Tanklöschfahrzeug und der Drehleiter direkt von der Innenstadt in den Stadtteil Fellach aus. Dort saß ein erst 18 Monate alter Kater namens Nacho in rund sieben Metern Höhe auf einem Baum fest. „Über die Drehleiter konnte der kleine Ausreißer rasch gerettet und anschließend seiner glücklichen Besitzerin übergeben werden“, berichtet Einsatzleiter Scharf.

1 / 2 Nacho saß am Baum fest... © HFW Villach

Innerhalb von nur 45 Minuten waren damit mehrere Teams der Hauptfeuerwache Villach bei insgesamt vier unterschiedlichen Einsatzadressen gefordert. „Nur durch Teamwork und das große Engagement unserer freiwilligen Kameradinnen und Kameraden kann ein solches Einsatzaufkommen ehrenamtlich abgearbeitet werden“, betonte Alexander Scharf abschließend.