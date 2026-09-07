Ab dem neuen Schuljahr erhält die Österreichische Gebärdensprache Einzug in die AHS-Oberstufe. Wie es um die Umsetzung in der Steiermark steht.

Während andere Italienisch oder Spanisch lernen, wird im Klassenraum daneben fleißig mit den Händen gestikuliert. Nicht unkontrolliert, sondern mit Handbewegungen als Worten. Genau das könnte theoretisch ab dem Schulstart in Schulen passieren. Denn Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) darf in der AHS-Oberstufe ab sofort als zweite lebende Fremdsprache unterrichtet werden. Die Verankerung im Lehrplan, die es dafür braucht, gibt es bereits.

Mit der Verankerung im Lehrplan alleine ist es aber nicht getan. Denn bekanntlich muss die Theorie dann erst tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden. Damit stellt sich die Frage, wie viele Schulen in der Steiermark ab dem neuen Schuljahr tatsächlich Gebärdensprache als zweite Fremdsprache anbieten.

Die kurze Antwort: keine. Mit einer etwas abgewandelten Ausnahme: Im Wiku in Graz wird bereits laut der Bildungsdirektion Steiermark seit dem letzten Schuljahr ein ÖGK-Kurs als dreijähriges Wahlpflichtfach angeboten. Damit sei das Fach dort auch maturabel.

Fokus auf Kompetenzaufbau bei Lehrpersonen

Laut der Bildungsdirektion Steiermark möchte man dieses System auch an anderen Schulstandorten ausbauen. Der Fokus liege dabei im kommenden Schuljahr vor allem darauf, Kompetenzen bei interessierten Lehrpersonen am jeweiligen Schulstandort auszubauen. Zunächst bevorzugt werden dabei HLW- und BAFEP-Standorte.

Der Hintergrund: Als Elementarpädagoginnen können Absolventinnen und Absolventen die Österreichische Gebärdensprache in ihrem späteren Arbeitsfeld direkt einsetzen und weitergeben. Damit könne laut der Bildungsdirektion Gebärdensprache bereits früh im Bildungsweg stärker verankert werden. Laut Bildungsdirektion werden aber auch mit Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) Gespräche geführt.

Lehrpersonensuche startet erst

Wie sich die Situation in Hinblick auf Lehrpersonen in der Steiermark gestaltet, wird erst das nächste Jahr zeigen. Bisher habe man nur für den Kurs im Wiku eine Lehrperson gesucht und gefunden. „Mit dem Ausbau der Österreichischen Gebärdensprache als zweite lebende Fremdsprache betreten wir Neuland. Es ist ein wunderbares Angebot, das neue sprachliche Kompetenzen vermittelt und das Verständnis für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen stärkt“, sagt Bildungsdirektorin Meixner.

Ab dem Schuljahr 2027/2028 sollen dann weitere Schulen den Unterrichtsgegenstand ÖGS anbieten können. Wie viele das sein werden, wird erst die Zeit zeigen.