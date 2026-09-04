Zwei Männer wurden lebend aus dem Tunnel eines Wasserkraftwerks gerettet. Der Schaden nach der Katastrophe geht in die Milliarden.

Neun Tage nach der verheerenden Sturzflut in Nepal sind zwei Männer lebend aus dem Tunnel eines Wasserkraftwerks gerettet worden. Bei den Überlebenden handle es sich um zwei Mitarbeiter eines Kraftwerks am Fluss Trishuli, teilte das Büro von Energieminister Biraj Bhakta Shrestha am Freitag mit. Einer der beiden Männer könne seine Arme und Beine nicht bewegen, die Verletzungen des anderen Mannes seien nicht kritisch, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Der 30-jährige und der 45-jährige Arbeiter sollen in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Kathmandu gebracht werden. Auch der Betreiber der Anlage Trishuli 3A bestätigte die Rettung.

Mehr als 1.200 Menschen getötet

In der Himalaya-Region war am 26. August ein Gletscher am Oberlauf des Flusses Trishuli abgebrochen. Die dadurch ausgelöste gigantische Sturzflut aus Wassermassen, Eis, Geröll und Schlamm riss in dem Tal mehr als 1.200 Menschen in den Tod und zerstörte ganze Ortschaften, mehr als 4.200 Menschen werden noch vermisst. Behörden und Rettungskräfte befürchten, dass bei der Katastrophe mindestens 900 Menschen in den Tunneln von sechs Wasserkraftwerken entlang des Flusses eingeschlossen wurden. Aus der angrenzenden chinesischen Region Tibet wurden zuletzt 21 Todesopfer und mehr als 540 Vermisste gemeldet.

Die Flutkatastrophe hat in Nepal nach vorläufigen Angaben der Katastrophenschutzbehörde Schäden in Höhe von mindestens 2,56 Milliarden Dollar (2,20 Mrd. Euro) verursacht. Rund 20.000 Häuser müssten wieder aufgebaut werden, davon seien mindestens 7.500 völlig zerstört worden. Als Konsequenz aus der Katastrophe will sich Nepal Insidern zufolge künftig mit einem neuen Frühwarnsystem besser schützen. Ein Ausfall der Mobilfunknetze hatte bei der Sturzflut mindestens vier Messstationen lahmgelegt.

Nun sollen in der betroffenen Region seismische Sensoren, Kameras und eine Satellitenverbindung installiert werden, um die Datenübertragung auch bei einem Netzausfall zu sichern. Die neuen Kameras sollen den Behörden Echtzeitdaten über den Wasserstand liefern, anhand derer dann SMS-Warnungen versendet werden könnten.