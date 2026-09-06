Gebühren, Steuern und Abgaben: Packerl werden im Herbst noch teurer

Wer online bestellt, muss ab Herbst mit weiteren Mehrkosten rechnen: Die Paketsteuer tritt in Kraft. Sie ist höher als angenommen. Und eine weitere Gebühr ist in Diskussion.

Kleidung, Handyhüllen, Kaffeetassen: Jahrelang haben Billigpakete aus China, bestellt bei Shein, Temu oder AliExpress, private Briefkästen in Europa überfüllt. Im vergangenen Jahr kamen nach Zahlen der EU-Kommission 5,8 Milliarden Sendungen im Wert von je unter 150 Euro an, das entspricht 16 Millionen Paketen pro Tag. Mehr als 90 Prozent davon aus China.

Die bisherige Zollbefreiung für Sendungen mit geringem Wert sollte ursprünglich verhindern, dass der Verwaltungsaufwand für die Zollabwicklung unverhältnismäßig hoch wird. Damit ist Schluss. Seit 1. Juli hebt die Europäische Union eine Zollgebühr in Höhe von drei Euro auf Warenlieferungen „im Fernverkauf“ im Wert von unter 150 Euro ein.

Die Maßnahme zeigt bereits Wirkung. Die Importe, insbesondere aus China, sind zeitweise um 30 bis 40 Prozent eingebrochen. Das liegt auch daran, dass der Zoll nicht pro Paket eingehoben wird, sondern von dessen Inhalt abhängt. Die Gebühren werden auf jede der einzelnen Warenkategorien bzw. Zollpositionen erhoben, die in einem Paket enthalten sind. Wenn ein Paket beispielsweise eine Bluse und ein Ladekabel enthält, fallen diese unter zwei verschiedene Kategorien des Zolltarifs. Somit fallen zwei Abgaben an – in Höhe von insgesamt sechs Euro. Und: Je günstiger das Produkt, desto stärker fällt der Zoll ins Gewicht. Die Regelung ist als Übergangslösung bis zur geplanten Reform des europäischen Zollsystems gedacht. Sie gilt voraussichtlich bis Juli 2028. Dann sollen die üblichen Zollsätze je nach Warenwert, Ursprung und Wareneinstufung gelten.

Neue Paketsteuer in Österreich

Im Oktober werden sich Bestellungen weiter verteuern, wenn die neue Paketsteuer in Kraft tritt. Sie betrifft Bestellungen bei Händlern, deren Umsatz im Online-Versandhandel in Österreich mehr als 100 Millionen Euro im Jahr beträgt. Unabhängig davon, wo sie ihren Sitz haben oder woher die Ware stammt. Natürlich sind darunter Amazon, Zalando, Ebay, Temu und Otto, die fünf größten Marktplätze auf dem österreichischen Markt, die mehr als die Hälfte der E-Commerce-Umsätze des Landes erzielen. Auch Shop-Apotheke, Ebay, Best Secret, Media Markt, XXXLutz, Universalversand und Ikea sind erfasst. Indirekt sind laut Handelsverband auch 4000 kleinere österreichische Händler tangiert, die über Online-Marktplätze verkaufen. Jede zweite Online-Bestellung wird laut Handelsverband von der Abgabe betroffen sein.

Laut Finanzministerium werden zwei Euro pro Paket fällig. Tatsächlich ist die Abgabe höher: Weil die Umsatzsteuer auf alle preisrelevanten Komponenten erhoben wird, auch auf die Paketsteuer selbst, verteuert das eine Sendung um bis zu 2,40 Euro. Wie viel Umsatzsteuer erhoben wird, ist vom Inhalt des Pakets abhängig. Bei Büchern zum Beispiel fallen zehn Prozent an.

Die neue Regel gilt für alle Pakete, bei denen die Steuerschuld nach dem 30. September 2026 entsteht. Die Bundesregierung begründet die neue Abgabe mit dem starken Wachstum des Online-Handels. Durch die stark gestiegene Zahl an Paketsendungen sollen „Umweltbelastungen reduziert, der stationäre Handel gestärkt und Ortskerne unterstützt“ werden. Tatsächlich dient die Paketsteuer der Gegenfinanzierung der Umsatzsteuersenkung auf 4,9 Prozent auf ausgewählte Lebensmittel, die seit Juli gilt. Nach Einschätzung von Post-Generaldirektor Walter Oblin könnten sich Zusatzkosten bei Online-Bestellungen künftig auf bis zu 7,40 Euro pro Paket summieren.

Auf EU-Ebene wird nämlich noch eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr für Drittstaatensendungen diskutiert. Die sogenannte „Union Handling Fee“ soll die Kosten der Zollabwicklung abdecken. Nach derzeitigem Stand könnte ab 1. November 2026 gelten und zwei Euro pro Sendung betragen.