Israel räumt unterirdische Hisbollah-Basis im Südlibanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über unterirdische Stellungen der libanesischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon übernommen. Im Gebiet des strategisch wichtigen Hügels namens Ali al-Taher habe das Militär die Räumung unterirdischer Infrastruktur abgeschlossen, hieß es in der Mitteilung. Man arbeite noch an der "Neutralisierung" der Struktur, die zwei zentrale Wege umfasse. Von libanesischer Seite gibt es dafür bisher noch keine Bestätigung.

© APA/AFP This picture taken from an area on the outskirts of the southern Lebanese city of Tyre shows smoke rising from the site of an Israeli airstrike that targeted the nearby area of al-Mansouri on September 2, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2, when pro-Iran Hezbollah launched rockets towards Israel in response to US-Israeli strikes that killed Iranian supreme leader on February 28, 2026. Despite a November 2024 ceasefire that was supposed to end more than a year of hostilities between Israel and the Iran-backed Hezbollah group, Israel has kept up strikes on Lebanon and has maintained troops in areas in southern Lebanon it deems strategic. (Photo by KAWNAT HAJU / AFP) /