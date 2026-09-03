Für Netanyahu bleibt Sturz der iranischen Führung Hauptziel

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen Sturz der iranischen Führung als "die wichtigste Aufgabe, die noch vor uns liegt" bezeichnet. Er sei fest überzeugt, dass dies möglich sei, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros bei einem Treffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv. Diese Aufgabe sei "nah", sagte er demnach. "Sie ist nicht unmöglich. Sie liegt in unserer Reichweite." Trotz aller Angriffe hat es bisher keinen "Regime Change" im Iran gegeben.

© APA/AFP (FILES) Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a cornerstone laying ceremony for the Atarot Heritage Center at an abandon airport in East Jerusalem near the separation wall with the Israeli occupied West Bank city of Ramallah on July 5, 2026. Netanyahu on August 9, 2026 rejected a US-led Gaza plan endorsed by Hamas, putting distance between himself and President Donald Trump as he tries to shore up his base ahead of close elections. (Photo by ilia YEFIMOVICH / AFP)