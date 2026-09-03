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Für Netanyahu bleibt Sturz der iranischen Führung Hauptziel
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen Sturz der iranischen Führung als "die wichtigste Aufgabe, die noch vor uns liegt" bezeichnet. Er sei fest überzeugt, dass dies möglich sei, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros bei einem Treffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv. Diese Aufgabe sei "nah", sagte er demnach. "Sie ist nicht unmöglich. Sie liegt in unserer Reichweite." Trotz aller Angriffe hat es bisher keinen "Regime Change" im Iran gegeben.