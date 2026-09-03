Hochgebirgsspezialisten verschwinden zunehmend von Gipfeln

In den Gipfelregionen Europas gibt es immer mehr Pflanzenarten. Der Grund für diese mehrfach dokumentierte Entwicklung sind seit Jahrzehnten steigende Temperaturen, die Kältegrenzen vieler Gebirgspflanzen nach oben schieben. Doch das Bild täuscht: Die höhere Biodiversität geht auf Kosten von alpinen Spezialisten: Vor allem besser an Kälte angepasste Arten verschwinden zunehmend, berichtet ein Forschungsteam unter österreichischer Leitung im Fachjournal "Science".

© APA/Harald Pauli WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Harald Pauli/Harald Pauli