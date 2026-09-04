Michael Herrmann folgt in Ligist auf Jürgen Hiden nach

Jürgen Hiden wechselt als Trainer in die Regionalliga zu Gleisdorf.

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist Ligist mit dem Auftakt in der Unterliga West nicht zufrieden. Mit Michael Herrmann hat seit dieser Woche ein neuer Trainer das Sagen. Aber nicht, weil man sich von Jürgen Hiden getrennt hat, der Trainer wurde von Gleisdorf kontaktiert und ist nunmehr Trainer in der Regionalliga. „Es ist alles sehr korrekt abgelaufen. Der Obmann von Gleisdorf hat uns gefragt, ob er den Trainer kontaktieren darf”, berichtet Ligist-Sportchef Wolfgang Rieger. Vergangenen Freitag, nach der Niederlage gegen Heimschuh-Kitzeck hat Hiden in der Kabine seinen Abschied bekanntgegeben. „Wir sehen das als Neustart. Nach dreieinhalb Jahren ist es vielleicht nicht schlecht, wenn einmal ein frischer Wind weht”, sagt Rieger. „Es ist ein Neustart für alle Spieler – jung und alt.”

Mit Neo-Trainer Herrmann geht es heute (19 Uhr) gegen Rebenland das erste Mal um Punkte. Herrmann wurde unter anderem bereits mit Gleinstätten Meister und trainierte zuletzt St. Nikolai im Sausal. Weitere Stationen von Herrmann waren unter anderem Stainz, Ragnitz oder Hitzendorf.

Für den scheidenden Trainer, Jürgen Hiden, ist Gleisdorf Neuland. In seiner ganzen Karriere spielte und trainierte Hiden, abgesehen von seiner Zeit in der Sturm Jugend, immer im Bezirk Voitsberg. Mit dem langjährigen Voitsberg-Stürmer verlässt eine Fußballlegende kurz vor seinem 40. Geburtstag den Bezirk. Sein Debüt als Gleisdorf-Trainer feiert Hiden ausgerechnet beim Steirer-Cup-Derby gegen Lokalrivale Weiz am Dienstag (19 Uhr). „Wir sind davon überzeugt, mit ihm den richtigen Mann für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben“, schreibt Gleisdorf in einer Aussendung.