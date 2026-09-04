Auf Weiz und Julian Tomka wartet ein richtungsweisendes Spiel

Die Weizer treffen am Freitag in der Regionalliga auf Schlusslicht Hartberg Amateure.

Fünf Punkte aus den ersten vier Spielen. Weiz ist solide in die neue Spielzeit gestartet, gegen die Hartberg Amateure soll am Freitag (19 Uhr) der zweite Sieg her. „Ich ziehe ein positives Fazit aus den ersten Spielen. Besonders die vergangenen drei Partien waren schwer ok. Die ungeschlagenen Spiele geben Selbstvertrauen“, erklärt Abwehrspieler Julian Tomka. Gegen das derzeitige Schlusslicht rechnet er sich einiges aus: „Es wird wichtig sein, dass wir unseren Schwung mitnehmen und im Kollektiv geschlossen gut spielen. Wenn wir hinten wenig zulassen und nach vorne Chancen kreieren, bin ich optimistisch. Es wird allerdings kein leichtes Spiel. Die Spiele, bei denen man von vornherein als Favorit gilt, sind dann oft die schwierigsten.“

Mit einem Erfolg würden die Weizer bis auf drei Punkte auf Spitzenreiter Kalsdorf herankommen und einen kleinen Schritt Richtung oberes Play-off machen. „Es ist prinzipiell eine ausgeglichene Liga, jedes Spiel ist gefühlt ein Endspiel. Man muss Woche für Woche Leistung bringen und hat keine Zeit zum Verschnaufen“, sagt Sportvorstand Matthias Pusnik. „Die Situation ist zwar nicht angespannter als in den vergangenen Jahren, aber natürlich wollen wir in die Top vier, um schon früh alle Abstiegssorgen los zu sein.“

Und Tomka meint: „Als Spieler stellt man das Format nicht so infrage, man kann nur die einzelnen Partien so nehmen, wie sie sind. Ich glaube, dass man es erst so richtig mitkriegt, wenn es zum Schluss hin ernst wird. Aber weil es so eng ist, ist natürlich jedes Spiel extrem wichtig. Wir sind sehr gespannt, wie sich das in der Saison und in Zukunft noch entwickeln wird.“