Im Derby zwischen Allerheiligen und Tillmitsch zählt der Heimvorteil

Allerheiligen trifft heute (19 Uhr) zuhause im Regionalliga-Derby auf Tillmitsch.

Die beiden Landesliga-Aufsteiger Allerheiligen und Tillmitsch lieferten sich in der jüngeren Vergangenheit oft packende Derbys. Dabei gewann immer das Heimteam. Das würde heute (19 Uhr) für Allerheiligen sprechen. Die Gastgeber konnten zudem am vergangenen Wochenende ihren ersten Sieg seit dem Wiederaufstieg einfahren.

Im Südsteirer-Derby sind auch einige Spieler aus der Region im Einsatz, wie etwa Jan-Markus Hiden. Der Innenverteidiger wurde in Lebring ausgebildet, schaffte dort den Sprung in die Landesliga, kickte später noch für Gamlitz, ehe es 2025 nach Allerheiligen ging. 147 Mal spielte er in der Landesliga, nun geht Hiden in seine erste Regionalliga-Saison. „Das ist extrem schön und hat mich persönlich sehr gefreut“, sagt Hiden und vergleicht auch die Regional- mit der Landesliga: „Beide Ligen sind sehr stark und ausgeglichen. Jetzt haben wir neue Spieler als Gegner.“ Auf Seiten der Tillmitscher kennt Hiden noch viele Gegenspieler von der Vorsaison. „Mit Dominik Oswald habe ich sogar in Gamlitz zusammengespielt.“ Die beiden könnten am Feld oft in direkte Duelle verwickelt sein.

Anfangs der Saison musste Hiden noch mit der Bank Vorlieb nehmen, zuletzt startete der 24-Jährige wieder. „Unser Kader ist sehr gut und ausgeglichen. Jeder will und jeder kann spielen“, ist sich Hiden der Konkurrenzsituation bewusst. Mit Cedric Ulrich hat sich etwa auch ein 19-jähriger Spieler bereits in der Startelf festgesetzt und zuletzt auch getroffen. Ulrich spielte in der Landesliga auch schon für Tillmitsch und kennt somit beide Vereine sehr gut. Während Ulrich in Tillmitsch noch großteils als Einwechselspieler fungierte, hat sich der Unterpremstättner in Allerheiligen bestens etabliert. Seit einem Jahr ist Ulrich nun schon für seinen Klub aktiv.