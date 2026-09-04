Ein Urgestein ist bei St. Anna noch mit dabei

Die Südoststeiermark blickt gespannt auf das Landesliga-Derby in St. Anna gegen Gnas.

Erstmals seit sieben Jahren kommt es heute (19 Uhr) wieder zum Derby zwischen St. Anna und Gnas. Damals waren über 1500 Fans vor Ort mit dabei. „Ich war damals auf der Bank“, sagt St. Anna-Tormann Simon Donner, der als einziger Spieler von damals noch immer im St. Anna-Kader steht. „Ich habe zum ersten Mal meine Schuhe in St. Anna gebunden und binde sie immer noch hier“, sagt der 25-Jährige, der seit 2006 ununterbrochen im Verein ist. „Für mich persönlich ist das ein schönes, großes Derby. Gegen Gabriel Puntigam habe ich in der Jugend öfters gespielt und David Friedl kenne ich noch aus der Schulzeit in Weiz“, sagt Donner. Viele Südoststeirer sind nach dem großen Umbruch nicht mehr im Kader von St. Anna. „Für Tobias Frankl und Gregor Zelko ist es aber sicher noch ein Motivationsschub“, sagt Donner. Bei seinem Verein ist Donner die Nummer eins und ein wichtiger Rückhalt. Wenn es sich zeitlich vereinbaren lässt, geht Donner noch einem weiteren Hobby nach. „Ich spiele Waldhorn bei der Musikkapelle. Wenn die Termine der Ausrückungen gut fallen, musiziere ich gerne“, sagt Donner.

Der Umbruch ist auch am Tormann nicht spurlos vorübergegangen. „Es ist nicht leicht, so einen großen Umbruch zu haben. Aber wir sind eine gute Truppe, die menschlich top zusammenpasst.“ Gnas hat vor zehn Jahren das letzte Mal gegen St. Anna gewonnen und möchte diese Serie mit Sicherheit stoppen. Raphael Kniewallner, war damals wie auch heute mit dabei. Er erzielte in dem besagten Duell sogar den Siegtreffer für die Gnaser. Diese Saison wartet Kniewallner noch auf ein Tor. St. Anna wird gewarnt sein.