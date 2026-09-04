Kindbergs Kapitän Manuel Trost ist bald wieder auf dem Eis

Kindberg-Kapitän Manuel Trost ist gleich in zwei Sportarten aktiv. Neben Fußball spielt er auch Eishockey.

Seit mittlerweile 4874 Tagen ist Kapitän Manuel Trost als Spieler in Kindberg gemeldet. „Ich habe sogar schon mit 14 in Kindberg mittrainieren dürfen und bin erst später von Langenwang gewechselt“, sagt Trost und fügt hinzu: „In diesem Alter denkt man noch nicht so weit, wie lange man wo spielt.“ Trost ist somit auch der längstdienendste Kindberg-Spieler im aktuellen Kader. „Mir geht als Spieler hier nichts ab und ich kenne alle im Verein“, sagt Trost. Für die Mannschaft hat der Kapitän einen wichtigen Stellenwert, das weiß auch Trainer Rene Pitter: „Leute, wie ihn, holt man zuerst her, wenn es wichtige Dinge zu besprechen gibt. Er ist auch in der Kabine wichtig.“

Der Start der Kindberger in die Saison lief nicht ideal, dementsprechend ist der Oberliga-Meister heute (19 Uhr) im Derby gegen Bruck (Oberliga-Meister 2025) gefordert. „Spielerisch haben wir uns mehr erwartet. Wir sind genug Spieler, solange elf Spieler am Platz stehen, können wir Punkte holen“, sagt Trost, der die aktuellen Verletzungen nicht zum Thema machen möchte. „Wir wissen, dass wir was tun müssen. Egal ob es läuft oder nicht, muss ich vorne weggehen“, nimmt er sich auch selbst in die Pflicht.

Obwohl bei Trost die Vereinstreue ganz weit oben steht, gibt es noch einen zweiten Verein in seinem Leben. „Ich spiele bei Kapfenberg in der dritten Liga Eishockey. Am Dienstag haben wir den Trainingsstart“, sagt Trost, der wie auch Mannschaftskollege Florian Hoppl in beiden Sportarten aktiv ist. „Es lässt sich gut vereinbaren, beide Vereine wissen es und in der Saison überschneiden sich nur fünf Wochen“, sagt der 28-Jährige und fügt hinzu: „Manchmal muss man mal ein Training auslassen.“ Nicht immer nur zur Freude von Cheftrainer Pitter. „Wir finden immer einen Kompromiss, der für alle Seiten halbwegs passt. In unserer aktuellen Situation ist es natürlich nicht ideal. Aber derweil packt er körperlich beides.“